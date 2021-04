I capelli rosso ciliegia sono il must della bella stagione per le donne castane: la tendenza (ri) parte dai saloni di Federico Fashion Style.

Il rosso ciliegia è un colore particolare: tendente al magenta più che al rosso fuoco o al rosso Tiziano. Molte possono considerarlo un colore impegnativo e di certo lo è, ma la primavera è il momento perfetto per fare qualche piccola follia con i capelli, soprattutto in un momento in cui ci sentiamo un po’ giù di corda.

Bisogna specificare però che il rosso ciliegia non deve necessariamente essere adottato su tutti i capelli: si presta benissimo a essere utilizzato con la tecnica dell’ombré, diffusissima qualche anno fa e oggi tornata di gran moda grazie a Federico Fashion Style, che l’ha recentemente riproposta nel suo salone di Anzio.

Una piccola parentesi culturale: un ombré eseguito con il cherry red (rosso ciliegia) viene chiamato con il curioso nome di bombré. Il motivo è una famosissima canzone rock intitolata Cherry Bomb ovvero Bomba alla Ciliegia!

L’ombrè è una tecnica di colorazione dei capelli che si caratterizza per creare sulla lunghezza della chioma un effetto sfumato.

La tinta non interessa mai le radici, che vengono lasciate del loro colore naturale, ma si sviluppa sul corpo dei capelli e, infine, sulle punte, dove viene applicato un colore intenso e a contrasto con il colore utilizzato sulle lunghezze.

Si tratta di una tecnica molto interessante, che dà risultati meravigliosi sulle bionde e sulle chiome castano chiaro, ma le brune potranno avere la propria rivincita scegliendo il meraviglioso ciliegia, perfetto per i capelli castani.

I capelli rosso ciliegia secondo Federico Fashion Style

Come già detto, tingere un’intera chioma di capelli rosso ciliegia potrebbe risultare troppo impegnativo e probabilmente non adatto a donne adulte e mature. Il bombré ha invece la caratteristica di essere perfettamente adatto a ogni età, dal momento che può essere eseguito in maniera che risulti più o meno visibile a seconda dei gusti e delle preferenze della cliente.

Federico Fashion Style ha optato per un rosso ciliegia dato sulle punte di una capigliatura tinta con una base viola. Il risultato è assolutamente delizioso.

Il bombré sta bene con qualsiasi tipo di piega, ma di certo dà il meglio di sé con i capelli medi o lunghi con onde morbide.

Questo però non significa che un bombré più o meno ampio non stia bene sui capelli asciugati con una piega assolutamente dritta. Al contrario, si riesce a dare massimo risalto alla bravura del parrucchiere e alla precisione con cui il rosso è stato inserito gradualmente nel colore più scuro.

A non dare particolare risalto alla tecnica del bombré sono i tagli molto corti e sfilzati, nei quali la lunghezza dei capelli è davvero limitata e l’hair stylist ha poca “tela” per dipingere con il cherry red.

A chi stanno bene i capelli rosso ciliegia? Sicuramente alle ragazze dai capelli scuri, che partono da un castano molto cupo o da un bruno definito. Dovrebbero portarlo assolutamente le more dalla carnagione olivastra ma stanno benissimo con il bombré anche le donne dalla pelle estremamente pallida. Si tratta infatti di un colore che riesce a sposarsi molto bene con sottotoni della pelle caldi o freddi.

Per quanto riguarda il trucco da sposare ai capelli rosso ciliegia, il top è certamente riuscire a riprodurre il rosso dei capelli sulle labbra, magari con un rossetto gloss che richiami in tutto e per tutto la lucentezza di una ciliegia perfettamente matura. Per chi non vuole rischiare l’eccesso, invece, il nude è sempre la scelta migliore, anche sulle labbra.

E gli occhi? Vale come al solito la regola per cui se si crea un trucco labbra molto intenso è meglio scegliere un make up occhi dai colori naturali. Di certo l’importante sarà lavorare a partire da una base trucco nude realizzata in maniera impeccabile, per dare all’incarnato un aspetto fresco, sano e luminoso sul quale il color ciliegia dei capelli risalterà benissimo.