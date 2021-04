Tra i tanti alimenti che possono essere utili nell’affrontare una dieta, c’è anche lo skyr, un formaggio ricco di proteine e di gusto e tutto con poche calorie.

Se sei a dieta e hai voglia di un formaggio che si riveli gustoso, versatile, proteico e con poche calorie, dovresti provare lo skyr.

Questo latticino di origini svedesi e spesso scambiato per uno yogurt è in realtà un formaggio fresco ed in quanto tale rappresenta un’importante fonte di proteine. Tanto per intenderci, ne ha circa tre volte in più del comune yogurt.

Skyr: come mangiarlo mentre si è a dieta

Lo skyr è un latticino fresco e cremoso e in quanto tale può essere usato in modi diversi. Dalla colazione al pranzo, fino alla preparazione di pietanze di ogni tipo, si rivela un cibo altamente versatile e ricco di gusto.

In genere 100 g hanno solo 65 calorie, ben 12 g di proteine, pochi carboidrati e grassi variabili in base alla qualità del prodotto che si sceglie. Valori nutrizionali che lo rendono l’alimento perfetto per una dieta sana e bilanciata. Esattamente ciò che serve per mantenersi in forma senza troppe rinunce. Come mangiarlo quindi?

All’interno di una dieta può essere inserito a colazione insieme ad una porzione di frutta fresca e ad una di frutta secca. A pranzo o a cena si può aggiungere nelle insalate, o usarlo per arricchire le zuppe o le salse. Inoltre può sempre essere mangiato come un normale formaggio e quindi spalmato sul pane o insieme ad un contorno di verdure.

Grazie al suo sapore piuttosto neutro, lo skyr si presta anche alla preparazione di dolci come le cheesecake o il tiramisù che in caso di una dieta andranno ovviamente rivisti in chiave light.

Un vero amico della linea, insomma. E, cosa ancor più importante, amico anche della salute. Lo skyr, oltre ad essere ricco di proprietà è infatti in grado di migliorare la salute dell’intestino e, tra le altre cose, vanta tutta una serie di vitamine e sali minerali che sono molto utili per il benessere dell’organismo.

Un latticino davvero prezioso che chiunque è a dieta e desidera sperimentare qualcosa di nuovo sarà più che felice di poter assaporare ed inserire nella propria alimentazione. In questo modo, infatti, sarà possibile gustare piatti più sani e sazianti e tutto senza lasciare da parte il gusto.