Ignazio Moser all’Isola dei Famosi, struggente dedica di Cecilia Rodriguez

Questa amica della coppia composta da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche riportato un altro interessante retroscena.

Di cosa si tratta? Secondo questa amica che è voluta rimanere anonima, Cecilia Rodriguez sarebbe gelosissima del suo Ignazio Moser, tanto da essere riuscita a convincerlo a non partecipare all’Isola dei Famosi (insistenti voci di corridoio lo danno sicuro nel cast del reality): “Da brava argentina è molto gelosa, e credo abbia già convinto Ignazio a rinunciare…” Sarà vero? Ignazio Moser avrà detto no a Ilary Blasi?

Anche la giornalista del settimanale Nuovo ha poi commentato le rivelazioni dell’amica di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. E la donna non ha fatto mistero che forse è meglio evitare tentazioni per non mettere a rischio il loro amore: “In fondo, il loro amore è nato proprio in un reality…Meglio evitare tentazioni…” All’Isola arriverà Ignazio Moser? Oppure davvero la sua fidanzata l’avrà convinto a non andare in Honduras?