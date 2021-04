Vuoi dormire meglio? Scopri qual è la posizione che più ti si addice in base al tuo segno zodiacale.

Dormire bene è molto importante per la nostra salute psico-fisica. Alzarsi stanchi o, ancor peggio, doloranti è infatti un modo per iniziare la giornata con svogliatezza e a volte persino di pessimo umore. Tra le tante soluzioni che si possono mettere in pratica quando non si dorme al meglio c’è anche quella di cambiare posizione.

Non sempre, infatti, quella scelta si rivela idonea. E visto che per certi versi, anche le stelle possono influenzarci da questo punto di vista, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali da sposare, scopriremo quale posizione scegliere prima di metterci a dormire.

In che posizione dovresti dormire in base al tuo segno zodiacale

Ariete – A pancia in su

La posizione a pancia in su è quella che ti si addice di più. Ti consente infatti di riequilibrare il peso sul materasso, aiutandoti a rilassarti. Il riposo in questo modo risulterà più piacevole e sicuramente più profondo. Ancor meglio se sceglierai un cuscino adatto per sostenere la testa.

Toro – Di lato

Per te la notte le posizioni cambiano spesso. Quella laterale, però, è solitamente quella in cui ti trovi meglio. Rappresenta infatti il modo migliore per addormentarti e per sentirti in sintonia con te stessa. Usa sempre coperte calde e avvolgenti e dormirai ancora meglio.

Gemelli – A stella

La posizione a stella ti rappresenta al meglio e ti consente di muoverti di continuo senza mutare troppo la posizione iniziale. Semplice da assumere ti aiuterà a distendere gambe e braccia quanto serve per riposare al meglio.

Cancro – A pancia in su e con le braccia distese

Dormire a pancia in su ti fa sentire bene e farlo con le braccia stese lungo i fianchi ti aiuta sicuramente a raggiungere meglio il sonno profondo. In questo modo di sentirai più rilassata e al mattino ti sveglierai più riposata che mai.

Leone – A pancia in giù con le braccia sotto al cuscino

La notte hai bisogno di sentirti raccolta e protetta e dormire a pancia sotto ti fa quest’effetto. Ancor meglio se tieni le braccia sotto al cuscino. Dormirai tranquillamente e ti sveglierai di buon umore. Pronta per affrontare al meglio una nuova giornata.

Vergine – Su entrambi i fianchi

La notte hai bisogno di muoverti ed il modo per riposare meglio è quello di iniziare su un fianco e proseguire sull’altro. Farlo sarà del tutto naturale e ti aiuterà a dormire a sonno profondo e a rilassarti quanto basta per un riposo rigenerante.

LEGGI ANCHE -> Ecco la cosa che non si dovrebbe mai dire ai vari segni dello zodiaco

Bilancia – A pancia in su e con le braccia sulla pancia

Un buon modo per dormire e prendere sonno è quello di posizionarti a pancia in su e tenere le braccia sulla pancia. In questo modo ti sentirai protetta e rilassata e riucirai a dormire a sonno profondo. Proprio ciò che ti serve per svegliarti fresca e pimpante.

Scorpione – A pancia in su e con le gambe leggermente piegate

La posizione più adatta a te è quella a metà stella ovvero a pancia in su ma con le gambe leggermente piegate. Le braccia andranno dove capita ma il più delle volte resteranno sulla pancia o vicino ai fianchi. In ogni caso dormirai bene e ti sveglierai più che riposata.

Sagittario – A pancia sotto

A te si addice principalmente la posizione a pancia sotto, magari con la testa rivolta di lato. In questo modo, infatti, potrai godere a pieno di un sonno pacifico e ristoratore. Ancor meglio se farai uso di tappi per le orecchie e di una mascherina per gli occhi.

Capricorno – Di lato e con le braccia sotto la testa

Questa posizione, non sempre comoda, rappresenta quella in cui ti addormenti meglio. Al contempo si tratta di un modo che ti fa sentire al sicuro e che ti consente di riposarti al meglio in vista dei tanti impegni che ti attendono per il giorno dopo.

Acquario – A pancia in su e con la testa di lato

Il modo migliore per dormire? A pancia in su e con la testa di lato. Ti farà sentire meglio, sopratutto se avrai con te un cuscino ergonomico e soffice al punto giusto. In questo modo ti rilasserai e godrai a pieno di un sonno ristoratore.

Pesci – In posizione fetale

La posizione che ti si addice di più è senza alcun dubbio quella fetale. Semplice da assumere ti farà sentire protetta a tal punto da farti dormire al meglio. Per renderla ancor più confortevole dovresti munirti di tante coperte in grado di creare intorno a te una vera e propria comfort zone.

Dormire nel modo corretto aiuta a riposarsi al meglio. Per avere un’idea ottimale di come fare il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente. Mettendo a confronto il tuo segno zodiacale con esso riuscirai infatti a raggiungere un buon sonno ristoratore.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.