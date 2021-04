Samatha Curcio al posto di Tina Cipollari? La tronista di Uomini e Donne non convince, il web: “Vuole fare l’opinionista”.

Samantha Curcio al posto di Tina Cipollari come opinionista di Uomini e Donne? Scatta l’allarme tra i fans del dating show di canale 5, già preoccupati per l’assenza di Tina. Il percorso di Samantha sul trono di Uomini e Donne continua, ma non sta convincendo i telespettatori che, sotto le foto pubblicate dalla pagina Instagram del programma di Maria De Filippi, criticano l’atteggiamento di Samantha.

Sono molti gli utenti che, dopo aver apprezzato la scelta della redazione di concedere il trono a Samantha, stanno cambiando idea. La tronista sta conoscendo i suoi corteggiatori, ma non è ancora riuscita a trovare una persona con cui dare vita ad una frequentanzione profonda ed emozionante. A non convincere, inoltre, è l’atteggiamento di Samantha, rea di commentare le varie situazioni di cui si parla in studio.

Samantha Curcio, critiche dal web per la tronista di Uomini e Donne

Il pubblico di Uomini e Donne contro Samantha Curcio. La tronista non convince e sono tanti gli utenti che, su Instagram, criticano l’atteggiamento di Samantha che, puntata dopo puntata, non sta conquistando tantissimi consensi tra gli appassionati della trasmissione di Uomini e Donne.

“Lei mi urta“, scrive una ragazza. Un’altra, invece, facendo riferimento ai commenti di Samantha sulle altre situazioni, scrive: “Questa vuole fare l’opinionista altro che trono“. E ancora: “Samantha ma pensa al tuo percorso che non hai costruito nulla. Ti fai troppo i fatti degli altri”, “Ma su ogni cosa si rivede Samantha, interviene sempre e con i suoi non ha ancora costruito niente”, “Scusate ma questa deve trovare (se ci sarà il martire) la sua metà o abbiamo una nuova opinionista, saccente per lo più.. Miss so tutto io e so fare tutto io. Perché non pensa a trovare marito addolcendosi un po’ con camomilla e miele??”.



A scagliarsi contro Samantha è stata anche l’ex dama del trono over Valentina Autiero che, su Instagram, ha pubblicato il post che vedete qui in basso.

Samantha, dunque, riuscirà a conquistare l’affetto del pubblico?