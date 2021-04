Miss Universo 2021, Viviana Vizzini rischia la finale: ecco perché

Miss Universo 2021, la modella siciliana Viviana Vizzini rischia di non volare in USA per la finale. Ma non demorde: “Non mi arrendo”. Ecco perché potrebbe non andare.

Viviana Vizzini, eletta Miss Universe Sicilia e che con l’ambita fascia le permette di proseguire il cammino nel prestigioso concorso. Torna nuovamente al centro del gossip e stavolta non per le vicende che l’hanno riguardata quando stava con Andrea Damante.

Inoltre, oltre ad essere modella e lavorare nel mondo della moda Viviana è anche una designer di abbigliamento. Pochi anni fa si è trasferita a Milano proprio per inseguire il suo sogno di lavorare nella moda e successivamente è approdata a Uomini e donne di Maria de Filippi per corteggiare prima Lorenzo Riccardi e successivamente anche Luigi Mastroianni. Il suo percorso nella trasmissione, però, finisce prima del previsto.

Adesso il suo focus è tutto sulla finale di Miss Universo 2021. Difatti, sembra proprio che la modella siciliana nata il 6 giugno 1993 rischia di non poter partecipare alla finale di Miss Universo 2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. Nonostante quest’anno fosse stata estesa la possibilità di votare da tutti gli stati grazie ad un’app.

La notizia è stata data dalla stessa modella. Vediamo insieme cosa ha dichiarato.

Viviana Vizzini, verso la competizione mondiale di bellezza: “Non mi arrendo”

Viviana Vizzini, attualmente Miss Universe Sicilia avrebbe dovuto, di diritto, recarsi in Usa per partecipare alla competizione mondiale di bellezza. Ma qualcosa non sta andando come dovrebbe.

La stesso modella siciliana ha infatti dichiarato che: “Mi impediscono di entrare in Usa. Non accettano il mio visto a causa dell’emergenza Covid e rischio di non andare allo show” ha spiegato la rappresentate per l’Italia in una diretta Instagram. Ma ha assicurato: “Non mi arrendo”.

Secondo le nuove regole imposte per il prevenire la propagazione del virus l’america avrebbe rifiutato il suo ingresso. Secondo le rigide regole di contenimeno del virus americano, negli Stati Uniti non è infatti possibile accedere per chi proviene nei Paesi della black list, come l’Italia. Viviana è entrata di diritto in finale a dicembre, nella kermesse presentata da Vladimir Luxuria ed è tra le favorite al trono di Zozibini Tunzi, la sudafricana incoronata nella passata edizione. Ma evidentemente non sono rose tutte quelle che profumano. Ma Viviana non demorde.

