Fluffy Donuts: ciambelline golose, light e soffici come nuvole

Amate i ‘donuts’ in tutte le loro varianti? Non perdete la ricetta dei Flufrfy Donuts, delle golose ciambelline soffici e preparate con ingredienti sani e leggeri.

I Donuts, le famose e buonissime ciambelline americane ormai famose e amate in tutto il mondo. Se amate questo tipo di dolce, non potrete perdere l’occasione di preparare i Fluffy Donuts, una versione sana, leggera, golosa e super soffice, da consumare per colazione o per concedersi una pausa dolce durante la giornata.

Questi donuts conquisteranno il palato ad ogni morso e sicuramente diventeranno i dolcetti irrinunciabili, quelli da tenere sempre a portata di mano! Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per prepararle in modo semplice e veloce!

Fluffy Donuts: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

I Fluffy Donuts sono una ricetta creata dalla food blogger healthynuvola e lei stessa ce li presenta ricordando la serie tv che ha reso celebri queste ciambelline:

“Quanti di voi sono innamorati delle famose #donuts le quali Homer Simpson ne andava matto? Beh io sono una di quelle persone che mangerebbe le ciambelle in ogni pasto della giornata Oggi però, ho voluto ricrearle in maniera molto differente, con questa ricetta non mangerete le classiche donuts bensì delle #flufflydonuts ossia della ciambelle talmente soffici che sembrano una nuvola. Allora, che ne pensate? Vi ho incuriosito?”

Gli ingredienti

Per preparare i Fluffy Donuts, avrai bisogno di:

“-45gr farina di avena white chocolate & caramel (@tsunaminutrition );

-15gr farina di riso;

-1 uovo + 60ml di albume;

-15gr stevia (o altro dolcificante)”

Il procedimento

“Prendere una ciotola e mettervi all’interno l’uovo, l’albume, la stevia e frullare fino a quando il composto risulterà ben spumoso. Una volta raggiunta la consistenza desiderata aggiungere le varie farine mescolando dall’alto verso il basso con una marisa, fino ad eliminare ogni grumo. Una volta pronto, mettere il composto in uno stampo per donuts, e cuocere in forno ventilato a 160º per 15 minuti (non fatele cuocere troppo perché si seccherebbero). Una volta pronte aspettare che si raffreddino e con molta attenzione e delicatezza, perché potrebbero rompersi, rimuoverle dallo stampo e decorare con un pò di zucchero a velo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@healthynuvola)

