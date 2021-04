Quali sono le tue ferite emotive che ti porti dietro dall’infanzia? Scopriamole insieme grazie a questo semplice test visivo.

Quante volte ti sei chiesto che cosa ci sia nascosto nel tuo passato?

Anche se non possiamo ricordare perfettamente tutto quello che ci succede da quando siamo bambini, siamo consapevoli che ci sono degli eventi che ci segnano profondamente.

Scopriamo insieme, grazie a questo test, quali sono le ferite che ti porti dietro da tanti anni e che ancora influiscono su di te e sulla tua vita.

Ferite emotive: scegli una macchia e scopri qual è la tua paura

Ti è mai capitato di comportarti in una maniera aggressiva o di precluderti delle esperienze senza saperti spiegare il motivo?

Con ogni probabilità il motivo dietro il tuo atteggiamento è nascosto da un trauma di cui non ti ricordi o che hai preferito non affrontare.

Pensaci bene: quando parliamo di “trauma“, infatti, ci viene sempre in mente un avvenimento ben preciso e decisamente importante nelle nostre vite.

(A parte il primo amore: eppure anche lui è un trauma!).

Ci sono moltissimi altri avvenimenti, che ci accadono principalmente anche da piccoli, di cui però non abbiamo davvero memoria.

Per questo motivo, quindi, non sei in grado di ricondurre il tuo atteggiamento ad un trauma o un evento specifico.

Spesso, poi, ti ritrovi semplicemente a “comportarti male” senza sapere che cosa ti succede o cosa scatena i tuoi istinti di protezione.

Il nostro test delle ferite emotive è qui per aiutarti!

Ovviamente, anche se è stilato su dati statistici, il nostro test non può essere considerato scientificamente accurato.

Ha un valore principalmente ludico: serve a divertirsi!

Se vuoi provare qualche altro nostro test, qui trovi il test dello specchio (per scoprire il tuo carattere e qui quello della vacanza per scoprire chi sei veramente.

Il responso del test delle macchie: ecco di che cosa hai paura veramente

Scegli una tra le quattro macchie rappresentate nella foto sopra e ti diremo qual è la paura che ti porti dietro a causa di un trauma avvenuto, con ogni probabilità, nella tua infanzia.

Non scegliere d’impulso ma guarda le macchie attentamente e scegli quella che ti “attira di più”.

Pronto a scoprire qualcosa di più su di te?