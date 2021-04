Test: il modo in cui chiudi il pugno rivela la tua personalità

Sapevi che il modo in cui chiudi il pugno rivela alcuni aspetti della tua personalità? Chiudilo ora e leggi il profilo corrispondente al tuo stile.

I gesti che solitamente compiamo inconsciamente rivelano molti aspetti della nostra personalità. Il modo in cui stringiamo la mano o chiudiamo il pugno per esempio è univoco, ognuno di noi lo fa a modo suo eppure questi gesti apparentemente insignificanti rivelano molti aspetti di noi.

Test: dimmi come chiudi il pugno e ti dirò chi sei veramente

Ecco un test che si prefigge di rivelare alcuni aspetti di te. Anche se questo test è nato per divertirti e non fornisce diagnosi clinica, noi lo abbiamo fatto e lo troviamo molto accurato e sicuramente molto utile per capire meglio noi stessi. Osserva il modo in cui stringi il pugno e leggi il profilo corrispondente.

1. Quando chiudi il pugno tutte le dita della mano nascondono il pollice

Come ti vedono gli altri: sei una persona che gode di spiccata creatività e molta intelligenza. Sei molto positiva e contagi chi ti circonda con il tuo buonumore, hai sempre il sorriso stampato sul viso anche se sei una persona lunatica. Sei una persona tranquilla e serafica e detesti i conflitti.

Chi sei veramente: sicuramente la gentilezza e la sensibilità sono i tuoi maggiori pregi. Sei una persona che sta bene con gli altri ma necessita di momenti di solitudine. La tua grande sensibilità ti spinge a temere di ferire gli altri, quindi tendi a non dire sempre quello che pensi. I tuoi sogni sono sempre al primo posto e cerchi sempre di trovare il modo di renderli reali. Sei una persona molto selettiva.

Come sei in amore: vorresti una relazione non complicata, all’interno della quale ti senti libera e rilassata. Quando ti impegni sei fedele e se le cose non vanno non molli, spesso finisci per prolungare relazioni che non meritano i tuoi sforzi. Non sei in grado di portare rancore, una caratteristica rara.

2. Quando chiudi il pugno appoggi il pollice sulla prima falange

Come ti vedono gli altri: sei una persona seria e saggia della quale potersi fidare. Hai molto talento e quando ti prefissi degli obiettivi solitamente li raggiungi. La tua dote maggiore è l’onestà.

Chi sei veramente: sei una persona un pò fifona. La paura ti governa, temi malattie, rischi, errori.. questo ti rende poco propenso ad osare e a cogliere le opportunità che la vita ti offre. La felicità per te è la famiglia e con i tuoi cari hai un rapporto molto unito.

Come sei in amore: hai paura di farti vedere per come sei veramente, tendi ad aprirti solo quando ti senti sicura di poterlo fare. Spesso ti giudicano una persona fredda e altezzosa, in realtà ti frena la paura di restare delusa. Ricorda che a volte aprirsi agli altri apporta molti benefici.

3. Quando chiudi il pugno il pollice copre il dito indice

Come ti vedono gli altri: sei una persona con una fervida immaginazione. Sei sempre pronta ad aiutare chi è in difficoltà. Uno dei tuoi tratti dominanti è la curiosità. I tuoi difetti più grandi sono l’impazienza e la testardaggine.

Chi sei veramente: sei veramente una bella persona, difficilmente discuti con gli altri, hai un animo gentile ma nel tempo hai notato che in molti si sono approfittati della tua cortesia e hai imparato a selezionare le persone.

Come sei in amore: in amore collezioni problemi perchè l’amore non occupa il primo posto nella tua vita, le tue priorità personali vengono prima di tutto e quando condividi la tua vita con qualcuno questo aspetto causa spesso non pochi problemi.