Zona rossa e partner sono due parole che, spesso, non vanno molto bene insieme. Scopriamo cinque idee da mettere in pratica insieme!

Anche se adesso non aspettiamo più le conferenze stampa di Giuseppe Conte con quel misto di disperazione e divertimento, questo non toglie che la zona rossa “minacci” ancora la nostra coppia.

Certo, la pandemia c’è ancora (ehi, voi che non mettete la mascherina, ci sentite?) e con lei ci sono anche restrizioni ed impedimenti.

Scopriamo insieme cinque cose da fare insieme al partner se ti trovi in zona rossa, per evitare di rendere tutte le giornate… uguali l’una all’altra!

Partner e zona rossa: cinque idee per divertirsi insieme anche a casa

Anche se non avresti mai pensato di dirlo, è giunto il momento di affrontare il terribile problema di essere chiusa in casa con il partner durante la zona rossa.

Adesso che non puoi più uscire per bere un bicchiere di vino od un caffè con gli amici, che non potete andare al cinema o a teatro e che devi passare tutto il tuo tempo con il tuo compagno, la situazione inizia a farsi davvero difficile.

Non preoccuparti, non vuol dire la vostra coppia sta per finire! (Per monitorare che quello non succeda, ti consigliamo di dare uno sguardo alla tua bacheca di Instagram).

Se siete chiusi in casa senza altre opzioni e senza poter prendere neanche una boccata d’aria, è ovvio che qualcosa, prima o poi, potrebbe andare storto.

Oltre ad evitare questi quattro errori che sono quelli più comuni che portano alla fine di una relazione, abbiamo pensato di suggerirti cinque cose da fare in casa con il tuo compagno per “movimentare” la situazione.

Pronta a provarle?

interior design : vi trovate costretti a passare tantissimo tempo in casa? Quale momento migliore di questo per apportare tutte le modifiche necessarie ?

Quadri storti (o mai appesi ), tavolini traballanti , muri dai colori smorti : adesso basta!

Avete il tempo libero e la possibilità di comprare gli strumenti che vi servono online: scegliete un piano d’azione e rivoluzionate il vostro appartamento !

esercizio di coppia: se prima eri una di quelle persone che guardava le coppie fare jogging insieme, giudicandole dall'alto in basso, è arrivato il momento di ricredersi.

Un ottimo modo per passare il tempo insieme, è quello di iniziare ad allenarsi… in coppia!

Si tratta di una maniera per unire l’utile al dilettevole: vi trovate comunque in casa e dovete fare esercizio. Il confronto con il partner può aiutarvi a non smettere dopo le prime due sessioni e divertirvi insieme!

LEGGI ANCHE –> Quarantena e zone rosse in coppia: ecco i consigli per non distruggere la coppia (ed essere felici)

club del libro : per chi preferisce, invece, uno svago più calmo , potete provare a creare il vostro personale club del libro !

Ognuno sceglierà un libro che apprezza particolarmente da dare al partner; datevi un limite di tempo entro il quale arrivare alla fine e confrontatevi sulle trame!

videogiochi : anche un po' di sani, vecchi, videogiochi possono essere la riposta ai vostri pomeriggi passati chiusi in casa in zona rossa.

Che ne dite di provare ad iniziare insieme una campagna ?

Se non avete la Playstation potete comunque cercare un gioco da fare online nel quale possano servire due personaggi che giochino insieme, oppure riprovare qualche vecchio gioco che non avete mai terminato.

appuntamento in casa: noi ti avevamo già dato qui qualche idea su come gli realizzare appuntamenti in casa. Perché non provare a metterne in pratica qualcuna? Trasformate ogni serata in un appuntamento a "tema" con regole, outfit e cibo ben precisi.

Vedrete che in poco tempo il divertimento supererà l’impossibilità… di andare davvero all’appuntamento!

Bene, adesso avete tutti gli strumenti per divertirvi insieme anche se siete rinchiusi… fra quattro mura!

Questi consigli, in ogni caso, possono valere per ogni situazione nella quale dobbiate stare in casa forzatamente.

Quindi, anche se il partner e la zona rossa spesso non vanno tanto a braccetto, tieni questi suggerimenti pronti anche per le prossime volte che pioverà a dirotto o che, per qualsiasi motivo, non vi sia permesso uscire di casa!