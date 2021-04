Se desiderate avere denti bianchi e sani è necessario prestare attenzione all’igiene orale, ma con alcuni rimedi naturali si può rimediare scopriamo quali.

Sfoggiare un sorriso non solo bello, ma anche sano non è poi così difficile, è necessario prestare attenzione all’igiene quotidiana. La salute dei denti non deve essere mai trascurata, avere denti forti e in salute è davvero importante, soprattutto bianchi e splendenti. I denti sono come le mani il nostro biglietto da visita è impossibile non far ricadere lo sguardo sui denti quando si parla con qualcuno. Non è piacevole sfoggiare un sorriso spento a causa del colore dei denti.rime

Denti bianchi e sani: ecco con questi rimedi

E’ importante sfoggiare un sorriso bello e sano, ma ricordate che va sempre eseguito un controllo periodico dal dentista, perchè attraverso una visita riesce a a valutare lo stato di salute dei denti.

Inoltre vi consigliamo dei rimedi naturali per avere denti sani, bianchi e brillanti, avere un bel sorriso richiede comunque una corretta igiene orale, seguite le abitudini salutari e indispensabile per i vostri denti.

Se i denti sono leggermente ingialliti, esistono dei rimedi naturali che possono essere di grande aiuto per sbiancare i denti in modo efficace, scopriamoli.

-Salvia. Tutte coi avrete in casa qualche foglia di salvia, basta strofinare un pò sui denti e noterete la differenza. Il consiglio è di farlo non più di due volte a settimana. Ricordate di pulire accuratamente la foglia. Ma se non vi risulta facile strofinare sui denti, potete mettere in una ciotolina un pò di dentifricio, spezzettate le foglie e poi unite un pò di dentifricio e mescolate bene e procedete a lavare i denti. Anche il decotto è una buona soluzione, dopo avere pulito bene le foglie di salvia, mettetele in infusione per almeno 10 minuti, poi dopo aver fatto raffreddare bene e fate dei risciacqui.

-Olio extra vergine di oliva. Un olio naturale che aiuta tantissimo, basta versare poche gocce su una garza e strofinate sui denti frontalmente. Movimenti sempre delicati e circolari. Si preferisce proprio l’extra vergine in quanto l’acidità molto bassa e preserva lo smalto dei denti. Basta seguire questo rimedio una volta a settimana.

-Bicarbonato e fragole. Di solito c’è chi preferisce solo il bicarbonato, ma in questo periodo grazie alla presenza delle fragole, noi vi consigliamo questo mix perfetto per sbiancare i denti. Mettete in una ciotola la purea di fragole mescola un pò con il bicarbonato e poi applicare sui denti e lasciare agire per 20 minuti.

-Aceto di mele. Provate a diluire circa 25 ml di aceto di mele in 100 ml di acqua e procedete a dei risciacqui. Questo rimedio naturale va eseguito non più di una volta a settimana. Una soluzione efficace per chi fuma o beve tanti caffè.

E’ importante seguire qualche piccolo consiglio per evitare di far ingiallire i denti.

I denti vanno lavati durante il giorno e non basta una sola volta, poi ricordate che la fretta è nemica, non bastano pochi secondi per pulire bene ma almeno 2 minuti, avendo cura di pulire bene anche le zone interne dei denti. Inoltre scegliete sempre un dentifricio a base di fluoro, che va a rimineralizzare lo smalto, non solo aiuta a rimuovere la placca.

I denti richiedono cura, mai sfregare tanto per evitare di rovinare lo smalto, non solo potreste far sanguinare le gengive. La pulizia dei denti no va mai trascurata, almeno una volta all’anno va eseguita dal dentista, parlatene con lui sempre.