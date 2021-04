Scopri quale smalto scegliere per vivere al meglio la stagione primaverile. Un consiglio dalle stelle in base al tuo segno zodiacale.

La primavera è una stagione di mutamenti e innovazione. Per questo motivo, quando ci si ritrova a viverla, si desidera quasi sempre cambiare il proprio aspetto. Tra i tanti cambiamenti che si possono fare per sentirsi più belle ci sono quelli legati al colore di smalto da portare. Dopo aver visto quale taglio di capelli scegliere in base al tuo segno zodiacale, oggi scopriremo quindi qual è il colore di smalto più adatto secondo le stelle.

Il colore di smalto perfetto per ogni segno zodiacale

Ariete – Il rosso vivo

Per te il rosso si conferma il colore perfetto anche in primavera. Per cambiare un po’, però, puoi optare per una versione più viva. O, se hai voglia di giocare un po’, potresti realizzarvi dei piccolissimo pois bianchi. Un modo giocoso per sentirti più bella.

Toro – Il rosa cipria

Un colore che ti si adatta in questa primavera? Un bel color rosa cipria. Semplice adatto ad ogni tipo di abbigliamento ed in grado di farti sentire femminile al punto giusto. Un colore che, tra le altre cose, ti stancherà difficilmente.

Gemelli – Il color senape

Puntare su un giallo acceso con il tempo potrebbe stancarti. Perché non optare quindi per un giallo senape? Strano al punto giusto da fartelo amare e da volerlo abbinare con abiti di tutti i tipi. Forse non sempre esattamente primaverile ma in parte ciò è l’aspetto che più amerai di questa tinta.

Cancro – Il rosa confetto

Il colore a cui dovresti puntare per sentirti ogni giorno perfetta è il rosa confetto. Ti piacerà abbinarlo ai tuoi abiti e agli accessori. Femminile al punto giusto si rivelerà perfetto anche per le occasioni importanti e per tutti i momenti in cui desidererai sentirti speciale.

Leone – L’arancione

Un colore che amerai portare è sicuramente l’arancione. Questa nuance ti aiuterà infatti a sentirti in pieno mood estivo senza dover fare altro. Perfetto anche se non propriamente primaverile, ti consentirà di sentirti speciale nel trovare ogni volta i giusti abbinamenti da fare.

Vergine – Il giallo

Se hai voglia di un colore allegro e particolare per la tua primavera dovresti puntare al giallo. Solare e allegro ti farà apprezzare anche l’atmosfera primaverile. Ancor meglio se lo proverai con qualche decoro da applicare alla fine per un tocco più cool.

Bilancia – Il bianco perlato

Quando si tratta di smalti hai bisogno di sentirti sempre e comunque elegante ed un modo per riuscirci è quello di sfoggiare un bel bianco perlato. Il colore giusto che ti piacerà portare in ogni momento della giornata.

Scorpione – Il verde acqua

Un colore primaverile e che sia in grado di rispecchiarti? Il verde acqua. Ancor meglio se riuscirai ad abbinarvi un disegno (magari di una piccola farfalla) in un caldo fucsia. Un binomio di colori che ti piacerà ammirare.

Sagittario – Il beige chiaro

Anche se è primavera ti piace restare sul classico almeno per gli smalti. Ed un colore che ti si addice perfettamente è il beige chiaro. Ottimo da abbinare a qualsiasi capo di vestiario potrai sfumarlo per renderlo più particolare e darti un tono anche nelle giornate più normali.

Capricorno – Il grigio

Quando si tratta di smalti di piace andare un po’ controcorrente ed un grigio in primavera rappresenta in questo senso la scelta perfetta. Si tratta infatti di un colore che si abbina bene alle varianti più colorate e che pertanto ti piacerà sfoggiare in diverse occasioni.

Acquario – Il blu elettrico

Un colore che ben ti si addice? Il blu elettrico. Sopratutto di sera ti farà sentire perfetta al punto giusto. Ancor meglio se sfumato con un argento in grado di darti quel tocco di eleganza in più che in questa stagione adori sfoggiare.

Pesci – Il verde mela

La primavera è una stagione così allegra che ti piace sfoggiarne gli effetti anche con gli smalti. Un bel verde mela, in tal senso, si rivela la scelta giusta. Colorato quanto basta per farti sentire bene donerà anche maggior personalità a qualsiasi cosa sceglierai di indossare.

Scegliere il colore di smalto giusto non è sempre facile. Riuscirci però aiuta a sentirsi maggiormente nel mood primaverile e, cosa più importante, fa sentire sempre più se stesse. Per una scelta ottimale, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.