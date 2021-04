Blondies al limone e ciccolato bianco vegan: golosi, light e veloci da preparare!

Dei golosissimi Blondies al limone e cioccolato bianco vegan, preparati con ingredienti light e vegani, perfetti per una colazione fresca e leggera!

La tradizione gastronomica italiana si sta arricchendo ormai di ricette e terminologie provenienti soprattutto dagli Stati Uniti, così arrivano a gamba tesa sulle nostre tavole, le cheesecake, i cookies e da qualche tempo anche i blondies! Cosa sono questi dolcetti sempre più amati e protagonisti di ricette golosissime?

I Blondies non sono altro che la versione bianca degli altrettanto amatissimi Brownies al cioccolato. Una sorta di quadratoni tagliati da un dolce rettangolare e preparati in diversi modi, soprattutto al cioccolato.

La versione ‘bionda’ di questi dolci, regala la possibilità di preparare delle ricette più delicate e che conquistino anche i palati più raffinati, come questi Blondies al limone e cioccolato bianco! Scopriamo come prepararli.

Blondies al limone e cioccolato bianco vegan: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta dei Blondies al limone e cioccolato bianco vegani, è stata creata e presentata dalla food blogger della pagina Instagram little_fitness_page_ :

“Bʟᴏɴᴅɪᴇs ᴀʟ ʟɪᴍᴏɴᴇ ᴇ ᴄɪᴏᴄᴄᴏʟᴀᴛᴏ ʙɪᴀɴᴄᴏ ᴠᴇɢᴀɴ

Buon martedì a tutti, stamani ho fatto una ricettina vegan, buonissima e veramente veloce e facile da fare. I “Bʟᴏɴᴅɪᴇs ᴠᴇɢᴀɴ”

saranno semplici e veloci da preparare e potranno essere serviti per colazione o anche per una merenda, magari accompagnati da un buon te freddo aromatizzato alla menta. Sono preparati senza l’utilizzo di ingredienti di origine animale, quindi senza latte e uova, e sono dunque perfetti per i vegani ma anche per gli intolleranti al lattosio e alle proteine delle uova.

Gli ingredienti

Per preparare i Blondies al limone e cioccolato bianco vegan, avrete bisogno di:

“- 140g farina di avena gusto limone

-40g miele

-un cucchiaio olio di semi

-175g acqua

-50g cioccolato bianco”

Il procedimento

“Aggiungere il cucchiaio di olio, l’acqua e girate bene il composto.

Una volta amalgamato aggiungete il cioccolato a pezzettini.

Adagiate tutto in una teglia rettangolare foderata con carta forno e cuocete il tutto a 180º per 30’”

I Blondies al limone e cioccolato bianco vegan, conquisteranno tutti al primo assaggio e saranno davvero piacevoli da preparare!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ‍✨ (@little_fitness_page_)

