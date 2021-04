Awed, Daniela Martani tuona: “Si venderebbe sua madre pur di …”

Awed, Simone Paciello, è stato criticato da Daniela Martani durante l’Isola dei Famosi. Ecco perché ha utilizzato queste dure parole.

Awed è stato sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della diretta di ieri sera dell’Isola dei Famosi. Lo youtuber, all’anagrafe Simone Paciello, ha avuto prima un acceso confronto con la figlia di Brando Giorgi, che gliene ha detto di tutti i colori invitandolo a sciacquarsi la bocca prima di parlare di suo padre, e poi a causa dell’incontro scontro con Vera Gemma.

Quando i due si trovavano sulla stessa Isola erano apparsi piuttosto affiatati. Tant’è che in molti ipotizzavano potesse quasi nascere un flirt tra loro due. In quanto si isolavano dagli altri concorrenti, ma non appena lei è andata via, lui ha fatto dietrofront chiedendo scusa agli altri compagni di viaggio. La figlia d’arte non ha preso bene questa scelta, in quanto è stato come rinnegare la loro amicizia. Un’amicizia in cui lei sembrava davvero crederci, mentre lui no.

Durante il confronto, lo youtuber si è scusato con lei, ma ha ribadito che non sapeva cosa gli fosse preso. In quanto nella vita reale lui non è quel tipo di persona che isola come ha fatto con lei, ma è la versione che stiamo tutti quanti seguendo durante il corso del reality show.

Le sue parole hanno infastidito e non poco il pubblico del piccolo schermo e non solo. Nelle scorse ore anche Daniela Martani ha criticato Awed all’Isola dei Famosi.

Daniela Martani critica Awed all’Isola dei Famosi: il retroscena in diretta

Daniela Martani non ci è andata affatto leggera nei confronti del suo ex compagno di viaggio Simone Paciello, affermando sul suo profilo Twitter che pur di proseguire con la sua esperienza all’Isola dei Famosi sarebbe in grado di vendersi sua madre. Un commento duro, ma che ha trovato numerosi consensi tra il popolo della rete.

“Awed pur di andare avanti si venderebbe pure la madre“ ha scritto Daniela Martani per poi aggiungere: “Falso”. Nemmeno lei sembrerebbe aver creduto alle parole dello youtuber durante il confronto con Vera Gemma e molti dei telespettatori sono d’accordo con lei visto che hanno trovato decisamente poco convinti le parole utilizzate da Paciello durante quel momento. Tant’è che lui, quando si è riunito con i suoi compagni, non è apparso di certo al settimo cielo.

Awed all’Isola dei Famosi, dopo i commenti su Fariba Tehrani, sta iniziando a perdere consensi?