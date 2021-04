Sei tra quelle persone che ricadono facilmente in una storia finita? Scoprilo in base al tuo segno zodiacale.

Quando una storia finisce, si sa, non è quasi mai per un solo motivo. Alla base ci sono diversi problemi che con il tempo si finisce con il dimenticare. E ciò capita più ad alcune persone che ad altre. Non per niente, se da un lato ci sono quelli che non tornerebbero mai e poi mai con un ex, dall’altro ci sono quelli che ricadono in questa trappola più volte, finendo anche con il farsi del male.

Certo, a volte può andare anche bene e rappresentare un nuovo inizio per la coppia. Ma ciò avviene davvero raramente. Il più delle volte, si tratta solo di un modo di essere che, tra le altre cose, può dipendere anche dal proprio segno zodiacale. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali da sposare, scopriremo quali ricadono facilmente in una storia d’amore ormai finita. Tu come sei messa?

I segni zodiacali che ricadono facilmente in una storia d’amore finita

Toro – Quelli che ci ricadono sempre

I nativi del Toro sono persone romantiche e che credono fermamente nella forza dei sentimenti. Per questo motivo, quando amano qualcuno tendono a pensare che ciò sarà per sempre. Scoprire che non è così è per loro un dolore troppo grande e al quale non si rassegnano mai. Così, se gli capita di inciampare nuovamente in un ex sono soliti aggrapparsi ai ricordi del passato, sperando in un futuro diverso. Un modo di agire che il più delle volte dona loro delle cocenti delusioni ma che proprio non riescono a cambiare.

Cancro – Quelli che ci ripensano di continuo

Per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro, la fine di una storia è qualcosa di doloroso e traumatico. Romantici e attaccati come non mai al passato, fanno davvero fatica ad accettare la fine di una storia. E ciò li porta sia a pensarci di continuo che a correre il rischio di ricaderci. Il problema è che presi dalla voglia di aggiustare le cose, spesso finiscono con il dimenticare i motivi per cui la storia era finita. Salvo trovasi davanti ad un muro ogni qual volta ci riprovano.

Bilancia – Quelli che non dimenticano

I nati sotto il segno della Bilancia sono tra i segni che tendono a ricordare anche per anni una storia finita. Si tratta di un modo di essere che gli appartiene e che dipende sopratutto dal loro non saper accettare l’idea stessa del fallimento. Per questo stesso motivo potrebbero decidere di tornare con un ex e tutto al solo scopo di dimostrare a se stessi che i problemi si potevano risolvere. Un atteggiamento che nella maggior parte dei casi non è di loro aiuto e che anzi finisce quasi sempre con il complicare le cose.

Capricorno – Quelli che potrebbero ricaderci

Forse i nativi del Capricorno si trovano un po’ in bilico tra coloro che potrebbero ricadere o meno in una storia d’amore. Quando ciò accade però, si sforzano in tutti i modi di far andare le cose e tutto perché probabilmente non hanno mai smesso di amare il loro ex e quanto per loro rappresentava. Se in alcuni casi, tanta determinazione unita ad una buona lungimiranza può fare la differenza, nella maggior parte dei casi finisce solo con il far riemergere ferite dimenticate da tempo.

Pesci – Quelli che ci ricadono solo se ancora innamorati

I nativi dei Pesci sono degli inguaribili sognatori. Ciò nonostante sono molto più forti di carattere di quanto si pensi. Inoltre, tendono a vivere i ricordi come qualcosa di andato e tutto al fine di assaporare il presente. Se si parla di sentimenti e di storie finite, quindi, possono ricadere in un rapporto finito. Ciò, però avviene solo se è passato poco tempo e sono ancora innamorati. Quando dentro di se mettono la parola fine o si trovano coinvolti in un’altra storia, per loro si conclude tutto. Non esiste infatti alcun modo per fargli tornare il desiderio di rivivere qualcosa di cui hanno già visto la fine.

E gli altri segni? Posto che tutti possono ricadere o meno in una storia d’amore e che ciò dipende da tante cose in causa, ci sono alcuni che sono tra gli indecisi ed altri che sono del tutto contrari.

I nati sotto il segno dell’Ariete, dei Gemelli e del Sagittario, ad esempio, sono da sempre restii a rivivere il passato. Proiettati come non mai nel presente, preferiscono infatti godersi ciò che hanno e lasciarsi quel che è stato dietro le spalle.

Leone e Vergine e Acquario tendono a considerare vari aspetti, motivo per cui non prendono mai una posizione precisa. Anche ricadendoci, per, finiscono quasi sempre con il farsi del male. I nativi dello Scorpione, invece, se chiudono una porta lo fanno per sempre. È quindi molto improbabile che decidano di tornare sui propri passi.

Ognuno di noi, ha però anche un ascendente che andrebbe sempre considerato. Solo così, infatti, si può capire come si è fatti davvero e quanto si rischia o meno di ricadere in una storia ormai finita.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.