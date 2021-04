Pio e Amedeo attaccano il pubblico di Barbara d’Urso: “E’ facile da convincere”

Pio e Amedeo sono pronti a tornare sul piccolo schermo, ma hanno le idee ben chiare sul loro pubblico. Lontano da quello di Barbara d’Urso.

Pio e Amedeo sono pronti a tornare sul piccolo schermo degli italiani, dopo l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi dove poco dopo la fine dalla gara intrattenevano i telespettatori, con uno show tutto loro. Stiamo parlando di Felicissima Sera, il varietà che partirà questa settimana su canale 5 e che vanta tra gli ospiti del primo appuntamento di questa stagione il cantante Tommaso Paradiso e la moglie di Maurizio Costanzo, che proprio durante una delle puntate del talent show gli aveva promosso che sarebbe intervenuta nel loro programma.

I due, per l’occasione, hanno rilasciato un’intervista a Il Corriere della sera dove non le hanno di certo mandate a dire, affermando che con la messa in onda del loro spettacolo puntano ad avere dalla loro il pubblico generalista e non quello che predilige Barbara d’Urso. Un pubblico, secondo loro, formato da persone facili da convincere e che userebbero come mezzi di informazione soltanto portali fake.

Pio e Amedeo hanno criticato il pubblico di Barbara d’Urso, non mandandole di certo a dire. Ecco le loro parole e che cosa hanno rivelato sullo show in partenza.

Pio e Amedeo prima di Felicissima Sera svelano: “Mediaset non lo faceva da tempo”

Il duo di comici formato da Pio e Amedeo non le ha di certo mandate a dire, utilizzando parole poco carine nei confronti del pubblico della bella conduttrice partenopea, che secondo alcune recenti indiscrezioni potrebbe essere sostituita il prossimo anno da Elisa Isoardi.

“Questo tipo di pubblico è facile da prendere e facile da convincere” hanno esordito i due. “E’ un target che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake” hanno proseguito duri nei confronti di quella fetta di telespettatori per poi sbilanciarsi su cosa andrà in onda questa settimana su canale 5.

“Il nostro obiettivo è quello di prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il pubblico che ci segue. E’ un grande show Felicissima sera, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo” hanno poi concluso.

Grazie per l’amore con cui ci state seguendo nel ritorno della versione allungata di #DomenicaLive!❤️Ieri picchi del 15% con 2mln700mila spettatori!❤️Avevamo 40minuti di pubblicità (uno spazio in più rispetto alla settimana scorsa)… Un grande orgoglio per noi!❤️#tvcommerciale pic.twitter.com/n2nDxzOJL5 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 12, 2021

Pio ed Amedeo non vogliono il pubblico di Barbara d’Urso, ma quello generalista, a cui puntano, apprezzerà i loro sketch comici? Staremo a vedere. Intanto la bella conduttrice partenopea, che ancora non ha replicato di fronte a queste parole, è intenta a godersi i picchi di share collezionati con Domenica Live.