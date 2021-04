Accade a tutte le persone che hanno gli occhiali quando indossano la mascherina le lenti si appannano, ma se seguite qualche trucco potete rimediare, scopri quale.

Tutti ormai ci siamo abituati ad indossare la mascherina, in seguito a questa pandemia non si può fare almeno. La mascherina è indispensabile per proteggerci dal Coronavirus, quindi ogni volta che uscite di casa, o vi incontrate con qualcuno che non faccia parte del vostro nucleo familiare è necessario indossarla. Purtroppo se si indossano occhiali da vista o da sole, potrebbe accadere che lenti si appannano, ma come si può evitare tutto questo?

Gli occhiali si appannano quando indossi la mascherina: come evitarlo

E’ da più di un anno che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato l’uso delle mascherine per limitare la diffusione del Coronavirus, non si sa per quanto tempo ancora dovremmo indossarle.

Ma se siete tra le persone che hanno gli occhiali da vista o indossano quelle da sole, è opportuno capire che strategie adottare per evitare di far appannare le lenti. Si sa che non è facile svolgere le normali attività quotidiane con le lenti appannate, lo stesso problema lo hanno anche i piccoli. Non solo è fastidioso indossare la mascherina per diverse ore ma se si somma il problema dell’appannamento delle lenti, beh che dire non è per nulla piacevole.

Non è facile evitarlo visto che quando si indossa la mascherina e si espira ripetutamente aria calda che fuoriesce dal naso o bocca arriva alla parte alta della mascherina e di conseguenza va a contatto con lenti degli occhiali e li appanna, la conseguenza è non avere una visione ben chiara.

Ma ecco qualche trucco che ti salverà la vi(s)ta, scopriamo quali.

-Acqua e sapone. Se lavate le lenti con acqua e sapone neutro liquido noterete la differenza, anche se si tratta di un rimedio a breve termine. Dopo aver lavato le lenti, asciugate con un pannetto pulito morbido anche in microfibra, purchè sia di un materiale che non graffi. In questo modo si creerà uno strato protettivo che impedirà alla lenti di appannarsi. Non è che fa miracoli l’acqua e sapone, semplicemente lascia uno strato di film sottile, evitando che le lenti si possano appannare ma questa soluzione durerà al massimo un’ora.

-Spray o gel anti-appannamento. Potete comprarlo e portarlo sempre con voi se trascorrete diverse ore fuori casa e ogni tanto vaporizzate sulla lente. Questo spray non farà altro che far disperdere velocemente le goccioline di condensa che purtroppo si formano quando si respira. Questo trucco è utilizzato da sportivi come sciatori, ciclisti e nuotatori.

-Mascherina adatta a voi. Sembrerà banale ma se si indossa una mascherina più grande che non si adatta correttamente al vostro viso è un problema. Non solo perchè non vi proteggerà bene. Inoltre essendo la mascherina più larga, la probabilità è maggiore che l’aria passi verso l’alto raggiungendo così le lenti e di conseguenza si appannano. Per essere sicuri che la mascherina sia adatta a voi, dopo averla indossata, deve poggiare bene sul naso e aderire correttamente al viso.

Ricordate che dovrete sempre prestare attenzione quando togliere gli occhiali in caso di appannamento, disinfettate le mani con l’igienizzante, così da limitare eventuale il contagio. Con questi trucchi potete almeno evitare l’appannamento delle lenti!