Martina Miliddi scoppia in lacrime ad Amici 20: “Mi sta buttando giù”

Martina Miliddi, dopo la nuova sfida lanciata da Alessandra Celentano, è scoppiata in lacrime ad Amici di Maria De Filippi.

Martina Miliddi fa parte della scuola di Amici 20 grazie a Lorella Cuccarini ed Arisa che l’hanno fortemente voluta con loro durante la fase del serale. Purtroppo però dello stesso parere non sembra essere Alessandra Celentano che ha più volte dichiarato di trovare ingiusta ed immeritata la sua presenza nel programma perché non avrebbe le doti adatte per essere una ballerina.

A dimostrazione della sua tesi, l’insegnante di danza classica ha lanciato un nuovo guanto di sfida per la prossima puntata. In cui chiede all’aspirante ballerina di portare in scena una coreografia ideata da lei sul charleston in confronto con Serena.

“Siccome so che Lorella e Martina proveranno a cambiare i passi, do loro il permesso di poter modificare la coreografia soltanto sui passaggi di danza classica più complicati” ha spiegato Alessandra Celentano, ribadendo ancora una volta come la coreografia da lei realizzata miri a far comprendere che Martina non è adatta per fare la ballerina.

Al sentire nuovamente queste parole, Martina Miliddi è scoppiata in lacrime ad Amici 20, lasciandosi andare ad un amaro sfogo.

La maestra Alessandra Celentano in vista della quinta puntata del Serale lancia un terzo guanto di sfida tra Serena e Martina! Cosa ne pensate? #Amici20 pic.twitter.com/0GF39B8MJT — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2021

Amici 20: l’amaro sfogo di Martina Miliddi dopo il messaggio della Celentano

Martina reagisce così al guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano #Amici20 pic.twitter.com/6DoQejGqoe — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2021

Martina Miliddi ha confidato di non riuscire più a sopportare questa pressione che sente sulle sue spalle ogni volta che è chiamata ad esibirsi ad Amici di Maria De Filippi. In quanto sa che ogni volta che eseguirà un passo, dietro di lei, sul led, ci sarà il paragone con una delle ballerine professioniste.

“Non ce la faccio più” ha esordito Martina di Amici, che è stata criticata anche da Carolyn Smith. “Questo per me non è ballare, ma eseguire una coreografia. Lei ha pure ragione” ha concluso, facendo riferimento alle parole dette da Alessandra Celentano nei suoi confronti.

Lorella Cuccarini è prontamente intervenuta per consolare la sua allieva, invitandola a non dare troppo peso alle parole della sua collega: “Ormai sono sei mesi che dice queste cose. Dovresti essere vaccinata”.

La prof Lorella Cuccarini si confronta con Martina sul guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano #Amici20 pic.twitter.com/132LpLjh1w — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 12, 2021

Martina Miliddi di Amici 20, nonostante non sia apprezzata dalla sua insegnante di danza classica, ha trovato un ottimo riscontro da parte della giuria, che le ha permesso di vincere quasi tutte le prove.