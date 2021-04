Lunedì look of the day: corset top! Trends e outfit!

Iniziamo la settimana con il piede giusto, o meglio l’outfit giusto. Per questo Look of the Day del lunedì parleremo di.. corset top! Come sceglierlo? E quale farà al caso nostro? Vediamolo insieme in questo Look of the Day targato CheDonna!

Apriamo le porte alla nuova settimana! Partiamo propositivi e carichi ad affrontare al meglio le avventure che la settimana ci proporrà! E allora perché non farlo con stile e femminilità! Per il lunedì Look of the Day parleremo di un capo non proprio nuovo, tutt’altro! Creiamo alcuni outfit partendo dal… Corset Top!

Capo protagonista di questo lunedì Look of the Day è il Corset Top! Storia, trend e outfit in questa guida di stile con focus sul Corset Top!

Il corsetto, sin dal sedicesimo secolo, fu il capo per eccellenza che rappresentava la femminilità. Portato sotto i vestiti, rendeva il busto delle donne piccolissimo, in contrasto con la gonna molto ampia tipica degli abiti di quegli anni. Nel corso della Storia, questo capo ha subito moltissime modifiche, soprattutto a causa della sua scomodità, che oltre a inabilitare la donna a svolgere molte funzioni, provocava non pochi problemi fisici.

Negli ultimi anni il corsetto è stato rilegato alla lingerie, quindi a qualcosa da non poter indossare tutti i giorni al posto di una maglia, ma la moda è sempre in evoluzione! Proprio per questo motivo oggi vedremo come è possibile utilizzare questo capo in un outfit da tutti i giorni, che sia adatto per qualunque occasione!

La prima cosa da fare per scegliere il giusto corset top è riflettere sul tessuto e sulla forma: per utilizzare questo capo quotidianamente sarebbe meglio evitare tessuti come il pizzo o lo chiffon, proprio perché ricorderebbe troppo un capo di lingerie, ma optare per un tessuto più compatto, come la maglina elasticizzata, il cotone o la seta. In commercio se ne trovano tantissimi e anche a basso costo!!! Per quanto riguarda la forma è meglio optare per un top strutturato sul seno, in modo da sostenere meglio anche la fisicità delle più curvy, e magari corto, in modo da poterlo abbinare con un pantalone a vita alta.

Adesso che abbiamo capito come scegliere il nostro corset top, creiamo tre outfit:

Il primo outfit di cui parlare è sicuramente quello che sta impazzando tra le influencer, ossia il corset top sopra la camicia . Utilizzare una camicia oversize sotto il corset top è una scelta molto intelligente per due ragioni: la prima è che diventa possibile utilizzare questo capo molto sensuale e femminile a qualunque ora del giorno e della notte , e poi perché con questo gioco, creerete un abbinamento molto particolare . Sembrerete appena uscite da un magazine di moda. A completare il look optate per un jeans lavaggio chiaro dritto in gamba e corto in caviglia. Utilizzate una sneakers per chi vuole essere più sportiva o una décolleté , magari nude, per creare un outfit più chic.

Il terzo outfit che potete creare è quello del corset top sopra gli abiti, magari lunghi sotto il ginocchio. Il vostro corset top si trasformerà come per magia in una cintura, che evidenzi il punto vita e che vi renderà molto stilose!

E adesso che abbiamo creato i nostri outfit, perché non sperimentare subito! Componete il vostro look con questa guida di stile, e ricordate: siate sempre uniche!