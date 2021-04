Elettra Lamborghini prima dell’Isola dei Famosi svela: “Ho bisogno di fermarmi”

Elettra Lamborghini prima dell’Isola dei Famosi ha annunciato di volersi prendere una pausa non appena il programma sarà finito.

Elettra Lamborghini è una delle tre opinioniste dell’Isola dei Famosi di Ilary Blasi. La cantante di Musica e il resto scompare, dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo, non si è mai fermata un secondo. Prendendo parte a numerosi progetti televisivi ed ora ha scelto di sperimentare, perché ama cimentarsi in nuove sfide, anche nel ruolo di opinionista.

La moglie di Afrojack, recentemente intervistata da Libero, ha però dichiarato che questo continua attività inizia a farsi sentire e per questo motivo, per il dispiacere dei suoi fan, ha intenzione di prendersi una lunga pausa dopo la fine di quest’esperienza al reality show di Ilary Blasi. In modo tale da poter recuperare tutte le energie necessarie al fine di poter tornare più in forma di prima. Questo, infatti, per Elettra ha rappresentato un anno duro, in quanto, oltre alla pandemia che ha radicalmente cambiato le nostre vite, ha avuto numerosi lutti nella sua vita.

Elettra Lamborghini ha annunciato una pausa dopo l’Isola dei Famosi, spiegando nel dettaglio il perché di tale scelta.

Elettra Lamborghini annuncia una pausa dopo l’Isola dei Famosi: le sue parole

Elettra Lamborghini, dopo la fine dell’esperienza all’Isola dei Famosi, ha intenzione di staccare un po’ la spina e di andare all’estero. In modo tale da allontanarsi per un po’ da tutto e da tutti per ricaricare la spina. Questo è stato un periodo difficile per lei e per questo motivo ha bisogno di allontanarsi dall’occhio indiscreto delle telecamere che oltre un anno ormai la seguono senza sosta.

“Partecipo a L’Isola dei famosi e poi mi fermo per un bel po’, sparirò“ ha esordito l’opinionista, che di recente ha stroncato Gilles Rocca. “Non voglio bruciarmi” ha aggiunto. “C’è il rischio che io possa sovra-espormi. Probabilmente andrò all’estero, nonostante le soddisfazioni lavorative è stato un anno molto difficile per me visto che ho vissuto molti lutti” ha proseguito. In quanto, come i suoi fedeli sostenitori ricorderanno bene, negli scorsi mesi è venuta a mancare la sua cavalla. “E mi sono buttata sul lavoro. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso“ ha concluso.

Elettra Lamborghini vuole prendersi una pausa dopo la fine di quest’esperienza, ma nel frattempo è carica al massimo per poterla vivere nel migliore dei modi e per poter fare compagnia al suo fedele pubblico che mai l’abbandona.