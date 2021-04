Daniela Morozzi, chi è: carriera, vita privata e Instagram

Daniela Morozzi, celebre attrice italiana, nota al pubblico per l’interpretazione dell’agente Vittoria Guerra, è nel cast de “La fuggitiva”.

Sorridente, genuina e sensibile. Questo è Daniela Morozzi, per tutti o quasi, Vittoria Guerra: l’amatissima agente in Distretto di Polizia. Fiction che l’ha resa celebre agli occhi del grande pubblico. Il successo televisivo di quella serie va avanti da oltre vent’anni. La Morozzi, però, ha una cifra stilistica poliedrica e la capacità di interpretare più ruoli con altrettanti registri scenici: un’attrice a tutto tondo che arriva dal teatro e approda con merito su grande e piccolo schermo.

Attualmente la vediamo nel cast di un’altra fortunata serie – stavolta targata Rai – “La fuggitiva”. Al fianco di grandi attori e attrici, Daniela Morozzi ha mosso i primi passi nel teatro per passare poi al cinema e in televisione. Anche qualche esperienza come speaker radiofonica.

Nome: Daniela Morozzi

Età: 52 anni

Data di nascita: 9 giugno 1968

Segno zodiacale: Gemelli

Luogo di nascita: Firenze

Professione: nterprete

Altezza: non disponibile

Peso: non disponibile

Profili social: Instagram

Daniela Morozzi carriera

7 sono le apparizioni a teatro, 8 le volte in cui l’abbiamo vista sul grande schermo, 10 i ruoli interpretati in tv fra film e fiction. È nata a Firenze il 9 giugno del 1968 ed è molto portata per l’improvvisazione: tanto da far parte della LIIT, Lega Italiana Improvvisazione Teatrale. L’abbiamo vista anche nei panni di insegnante, al fianco di Miguel Bosè, agli inizi del millennio con “Operazione Trionfo”.

Vita privata e Instagram

Fuori dal set è molto riservata, ma porta avanti diverse battaglie sociali affini con l’attività teatrale. Vive molto bene la popolarità, dopo un primo periodo di smarrimento: in un’intervista a Mediaset ha raccontato che, inizialmente, fosse spaventata nell’essere riconosciuta per strada dai fan. Per questo si fece mora, poi “mi riconoscevano lo stesso dalla voce e tornai bionda”. Attiva sui social con un profilo Instagram che annovera oltre 3mila follower.