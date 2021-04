Di che colore avrà gli occhi tuo figlio? Con questa tabella lo scoprirai prima della sua nascita

Di che colore saranno gli occhi del tuo bambino, ecco il metodo semplice per scoprirlo con molto anticipo.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima e incidono moltissimo sull’aspetto di un una persona. Spesso ci chiediamo di che colore saranno gli occhi dei nostri bambini e da chi li riprenderà. Avrà gli occhi azzurri del nonno o gli occhi scuri della mamma? Una curiosità che può essere facilmente tolta con l’aiuto di uno schema grafico. Scopri di che colore saranno gli occhi del tuo bambino.

Aspetti un bambino? scopri di che colore saranno i suoi occhi

La certezza del colore degli occhi di un bambino si ha più o meno 9 mesi, dopo la sua nascita. I bambini nascono con gli occhi grigi o azzurrini ma questo colore tende a mutare nel tempo, dopo qualche mese i suoi occhi tenderanno a schiarirsi o a scurire.

Ancor prima che nasca il bambino è comunque possibile ipotizzare il colore dei suoi occhi a partire dal colore e dai geni di mamma e papà.

I geni dei genitori sono contenuti nei cromosomi. Ogni cellula umana contiene 23 coppie di cromosomi. Durante la fecondazione, il genoma del futuro bambino si forma grazie ai 23 cromosomi della mamma e altri 23 cromosomi del papà. Ogni cromosoma contiene i geni di mamma e papà ed ogni gene corrisponde a un “codice” che che determina la sua anatomia.

I geni non si possono mischiare, uno dei due predomina sull’altro e si definisce dominante mentre l’altro è il gene recessivo. Questo avviene anche nella determinazione del colore degli occhi del bambini, il colore finale dipende dal gene di mamma o papà che predomina.

Lo stesso avviene per il colore della pelle, il tipo di capelli, i tratti del viso, e alcune malattie.

Se desideri capire come saranno gli occhi del tuo futuro bambino dovrai attendere 9 mesi dopo la sua nascita, fino a questa età la pigmentazione dell’iride non è definita ma in linea di massima il Dottor Bitoun specializzato in genetica ha affermato che è possibile capire se gli occhi tenderanno a scurirsi o a schiarirsi: ” I neonati con occhi molto chiari, il cui bianco dell’occhio ha una leggera sfumatura azzurra, hanno maggiori probabilità di mantenere le loro pupille come sono . Questo è uno dei pochi casi in cui è possibile conoscere il colore dalla nascita. Ma questa rimane solo una probabilità”.

Per prevedere come saranno gli occhi del nascituro lo specialista chiarisce che ci si può affidare ad uno schema che spiega quali sono solitamente i geni che dominano sugli altri:

Il marrone avrà sempre la precedenza sugli altri

avrà sempre la precedenza sugli altri I geni verdi, e soprattutto i blu, saranno dominati dal marrone. Per fare un esempio un bambino nato da genitori con gli occhi marroni, avrà gli occhi marroni. Se i suoi genitori hanno entrambi gli occhi azzurri, con molta probabilità anche il bambino avrà gli occhi azzurri. Se uno dei genitori ha un gene marrone e l’altro blu o verde, il bambino avrà solo una possibilità su quattro di sviluppare il colore verde o blu data la predominanza del gene marrone.

Ecco uno schema riepilogativo delle probabilità del colore degli occhi che avrà tuo figlio:

Colore degli occhi del bambino

Gli occhi del bambino non sono né della mamma né del papà

Può capitare che il bambino nasca con gli occhi di un colore diverso da quello dei suoi genitori. Cosa accade? In questi casi uno dei genitori ha un gene blu, verde o marrone che ospita due alleli (il gene di suo padre e quello di sua madre).

Tra questi due alleli, quello che dominerà l’altro determinerà il colore delle sue pupille, ecco perchè il bambino a volte ha gli occhi diversi dai suoi genitori, ha semplicemente ereditato uno degli alleli dei genitori e potrebbe trattarsi del gene di uno dei nonni.

Se hai gli occhi marroni non è da escludere che tu partorisca un bambino con gli occhi azzurri se avrai ereditato un allele blu e uno marrone e anche se tu hai gli occhi marroni perché quest’ultimo ha dominato nel tuo caso, l’allele blu, ha dominato sul colore degli occhi del tuo piccolo.

Il bambino ha gli occhi grigi

Il grigio è un colore molto raro, solitamente è il risultato di una variazione di colore del marrone, il blu o il verde, questo accade quando i colori degli occhi non sono fissi ma variano intorno alla stessa gamma.

Alcuni scienziati hanno dimostrato che questa variazione di colore può essere collegata alla quantità di melanina dell’individuo. Le persone con occhi blu o molto chiari, hanno meno melanina, questa influenzerà in parte il colore non solo degli occhi di tuo figlio, ma anche quello dei suoi capelli o della sua pelle. In conclusione più melanina avrà tuo figlio, più scuro sarà il colore dei suoi occhi.