Brownies light e vegani: la colazione leggera, sana e al cioccolato!

I Brownies light e Vegani, un’ottima alternativa ai classici biscotti o alle torte per la colazione. Leggeri, sani e al cioccolato, scopriamo come prepararli.

Non sapete cosa preparare per colazione o per la merenda di tutta la famiglia? I Brownies sono senza dubbio la ricetta che fa per voi. Oggi ve li presentiamo in una versione light e vegana, priva cioè di ingredienti di origine animale.

Un dolcetto che conquisterà il cuore ed il palato, davvero ottimi e semplicissimi da preparare e conterranno un ingrediente davvero inaspettato ma perfetto, i ceci! Potrete tenerli sempre a “portata di morso” per momenti in cui assale la voglia di dolce e gustarli senza troppi sensi di colpa.

Brownies light e Vegani: gli ingredienti e la ricetta spiegata passo dopo passo!

I Brownies ligth e vegani, sono una ricetta creata dalla bravissima food blogger healthydory_ che ce la presenta come la ricetta ideale e golosa:

“Soffici e morbidi, “umidi” al punto giusto ma soprattutto… Cioccolatosi da far paura!

Scopri con me i miei brownies al cioccolato!”

Saranno la scelta giusta perché:

FACILI E VELOCI

ADATTI A VEGETARIANI E VEGANI

SENZA GLUTINE

SENZA ZUCCHERO

CON UN INGREDIENTE INEDITO

Gli ingredienti

Per preparare i Brownies light e vegani, avrete bisogno di:

“260 gr di ceci cotti

120 gr di cioccolato fondente

20 gr di cacao amaro

200 gr di purea di banana

30 gr di olio di cocco sciolto

50 gr di farina di riso

30 gr di fecola di patate (o amido di mais)

60 ml di latte vegetale senza zuccheri aggiunti

2 cucchiaini di lievito per dolci

Gocce di cioccolato”

Il procedimento

“In un mixer ho riunito tutti gli ingredienti, aggiungendo per ultimo il cioccolato sciolto precedentemente a bagnomaria con il latte. Ho steso l’impasto in una teglia rettangolare rivestita con carta da forno. In superficie ho aggiunto le gocce di cioccolato. Ho cotto in forno ventilato preriscaldato a 180°C per 30 minuti. Si conservano in frigo fino a 4 giorni”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare questi golosissimi e sani Brownies light e vegani, un dolcetto di cui non potrete davvero più fare a meno!

