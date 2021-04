Alessia Marcuzzi, l’annuncio sui social: “Purtroppo non ci sarò”

Alessia Marcuzzi, con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, annuncia che non condurrà la prossima puntata delle Iene.

Alessia Marcuzzi non sarà alla conduzione della nuova puntata de Le Iene Show che torneranno in onda martedì 13 aprile. La conduttrice che, ogni martedì, è alla guida del programma di Italia 1 insieme a Nicola Savino, con un messaggio pubblicato sui suoi profili social ha annunciato la sua assenza nella puntata di domani spiegando anche i motivi del forfait.

La Marcuzzi non potrà essere nello studio delle Iene a causa del covid. La conduttrice sta benissimo e si è già sottoposta a due tamponi molecolari che hanno confermato la sua negatività al covid. Tuttavia, Alessia sta osservando un periodo di isolamento a causa della positività del marito Paolo Calabresi Marconi.

Il marito di Alessia Marcuzzi positivo al covid: la conduttrice assente alle Iene

Nicola Savino condurrà da solo la puntata delle Iene in onda martedì 13 aprile? Ad affiancarlo ci sarà l’immancabile voce della Gialappa’s, ma non ci sarà Alessia Marcuzzi che seguirà i suoi colleghi in isolamento da casa.

“Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata NEGATIVA (ho già effettuato due tamponi molecolari) ma, come da protocollo, sono cautelativamente in casa in attesa di ulteriori controlli.

Le Iene che comunque seguirò da casa. Un bacio a tutti“, ha scritto la Marcuzzi. Con molto dispiacere, a tutela delle persone che mi stanno accanto, e per rispetto della prassi, domani non potrò essere presente a

La Marcuzzi, già lo scorso ottobre, dopo i sospetti che potesse essere positiva . All’epoca, il tampone molecolare, aveva dato esito negativo e ad annunciarlo sui social era stata la stessa Marcuzzi esattamente come ha fatto oggi annunciando la sua assenza nella prossima puntata delle Iene.

I fans, sia su Facebook che su Instagram, le hanno espresso il suo sostegno sperando di rivederla presto in onda accanto a Nicola Savino per condurre Le Iene e tutti i servizi sia d’attualità che inerenti al mondo dello spettacolo italiano.