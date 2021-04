I segreti di bellezza di Giulia De Lellis non riguardano solo il make up e la skin care. Ce n’è uno, importantissimo, che non potrebbe essere più semplice!

Da diversi anni Giulia De Lellis è un modello di riferimento per le ragazze dalla bellezza mediterranea.

Anche se in passato non ha potuto nascondere i suoi problemi di pelle, Giulia li ha trasformati in un concentrato di body positivity che le ha permesso di affrontare a testa alta anche la passerella del Festival di Venezia, “funestata” dall’acne.

Se il segreto della bellezza della sua pelle è certamente un’attenta skincare attenta alle esigenze di una pelle acneica, il segreto di bellezza per un ventre piatto e per annullare la ritenzione idrica è un altro, che però fa benissimo anche alla pelle.

Il più efficace dei segreti di bellezza di Giulia De Lellis? L’acqua calda, letteralmente

Anche se qualcuno potrebbe far fatica a crederci, il principale segreto di bellezza di Giulia De Lellis è bere acqua calda prima, durante e dopo i pasti.

L’acqua calda ha infatti diversi benefici sull’organismo, alcuni dei quali completamente inaspettati.

Aiuta a digerire meglio

L’acqua calda favorisce la digestione, quindi aiuta a svuotare più velocemente lo stomaco e l’intestino azzerando il senso di gonfiore che si riscontra sempre dopo i pasti.

Al contrario, l’acqua fredda e le bevande a bassa temperatura rallentano la digestione poiché solidificano alcuni alimenti, come i grassi (che normalmente vengono ingeriti caldi o addirittura bollenti, quindi in forma liquida), rendendo più difficoltosa la loro digestione. Inoltre non bisogna dimenticare che abbassare drasticamente la temperatura dello stomaco e dell’intestino mentre stanno lavorando può dar luogo a congesioni.

Combatte la stitichezza

Oltre a favorire la digestione, l’acqua calda favorisce anche la motilità intestinale, cioè è in grado di accelerare l’espulsione delle feci. In questo modo diminuisce drasticamente il gonfiore e diminuisce la comparsa di eruzioni cutanee dovute a problemi intestinali.

Oltre a ciò, l’acqua calda aiuta a sciogliere i depositi di grasso che si formano lungo l’intestino e che a lungo andare possono provocare problemi di salute, ostruzioni intestinali e un aumento di volume della zona dell’addome.

Riduce l’invecchiamento cutaneo

Favorendo la motilità intestinale e l’espulsione delle tossine, bere acqua calda riduce l’invecchiamento cutaneo causato dai radicali liberi e migliora la salute dei capelli e delle unghie.

Certo, l’acqua calda da sola non è sempre piacevole da bere, ma può essere sostituita da tisane e altri infusi che le regalino un gusto più piacevole e dissetante. Tra gli infusi, molti sono quelli drenanti, che sono in grado cioè di favorire oltre alla mobilità intestinale anche la diuresi, aiutando a limitare o rallentare la ritenzione idrica.

Leggi anche => La ricetta della tisana drenante a base di foglie e fiori di malva

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Naturalmente per massimizzare gli effetti benefici dell’acqua calda e delle tisane drenanti, è assolutamente necessario abbinare ad esse un allenamento regolare, concentrato soprattutto sulla zona dell’addome e delle cosce.