La vostra coppia è sana? Ce lo svela Instagram: ecco come capire dal profilo social del tuo partner se la vostra coppia sta per finire.

Sì, è vero, i social network hanno iniziato a prendersi uno spazio decisamente troppo grande nelle nostre relazioni umane.

Molti dei nostri rapporti, infatti, “passano” anche per la rappresentazione sui social ed in questo periodo storico particolare Internet serve anche a rimanere in contatto ed aggiornati.

Uno studio, però, sostiene di poter individuare se e quanto sia in salute la tua coppia, grazie solo al vostro profilo Instagram.

Pronta a scoprire se state per lasciarvi?

La coppia sta per finire? Te lo svela il tuo profilo Instagram

Quanto hai a cuore il tuo profilo sui social network?

A quanto pare sembra che il modo in cui ci rapportiamo agli strumenti social sia fondamentale per individuare eventuali problemi o crisi profonde.

Eh sì, non è bastato il documentario The Social Dilemma per capire che i nostri profili online stanno pian piano prendendosi una fetta sempre più larga della nostra “vita reale“!

Uno studio riportato sul Personality and Social Psychology Bulletin di cui ci parla anche Cosmopolitan ha trovato un nuovo modo per individuare le coppie in crisi.

Sulla falsariga delle coppie troppo social (che nascondono un segreto, ti abbiamo svelato noi quale), lo studio riporta come l’analisi di alcuni oprofili Instagram possa aiutarci a capire lo stato di salute di una coppia.

Vuoi monitorare la tua relazione o quella di un amico (o di un nemico)?

Bene, ti basterà guardare “semplicemente” alla frequenza di foto di coppia che vengono postate sui loro profili online.

A quanto pare, l’apparire progressivo di foto e post a tema coppia sarebbe il vero segnale che, tra i due protagonisti della relazione, la situazione si stia deteriorando velocemente.

Secondo quando riportato dagli studiosi ed anche da Cosmopolitan, infatti, ci sarebbe una correlazione tra post online e salute della coppia.

“Quando le persone si sentono insicure dei sentimenti dei loro partner, tendono a rendere più visibili le loro relazioni. Questi studi mostrano come la tipologia di relazione abbia un ruolo nel modo in cui la coppia si presenta agli altri.”

Insomma, più non senti più la “scintilla” con il tuo partner e più cerchi una maniera per “fingere” che tra di voi tutto vada alla grande.

Molto spesso la finzione passa anche per quello che facciamo vedere agli altri: ecco, quindi, che sui social iniziano ad apparire post e foto di voi due!

Lo studio sottolinea che tutto dipende, ovviamente, da come è strutturata la vostra coppia e da che tipo di persone siete.

Insomma, se da sempre siete duetipi co-dipendenti, che amano sfoggiare il rapporto online e che non hanno variato il numero e la qualità dei post, la bacheca del vostro profilo Instagram potrebbe essere più difficile da valutare.

Se invece siete una coppia che ha mantenuto degli standard di riservatezza, del tutto normali e personali, allora meglio drizzare le antenne.

Il vostro partner ha iniziato a postare foto di voi due?

Oppure siete voi ad aver cominciato a magnificare la vostra relazione in ogni social?

Per la scienza è il segnale che qualcosa non va: fate attenzione!

Ovviamente non possiamo essere certi che questa sia una dinamica che capita a tutti ed a ogni momento di crisi.

Vale la pena, però, interrogarsi anche sulla qualità e sulla frequenza dei vostri post online.

E tu, quand’è l’ultima volta che hai postato una foto del tuo compagno?