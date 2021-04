Anna Valle torna in TV nel cast de La Compagnia del Cigno 2: tutte le curiosità sulla vita privata e sulla carriera della ex Miss Italia.

Nata a Roma il 19 Giugno 1975, Anna Valle ha vissuto a Ladispoli fino ai 13 anni insieme alla sua famiglia.

Purtroppo però i suoi genitori si sono separati e Anna, insieme alla madre e a sua sorella, si è trasferita in Sicilia e precisamente a Lentini, paese di origine della madre.

Fu proprio a Lentini che la raggiunse l’occasione della sua vita: Anna venne notata da un agente che lavorava per Miss Italia, e che attraversava il Paese alla ricerca di aspiranti reginette.

Non avendo ancora concluso gli studi liceali (era iscritta al Liceo Classico e nel frattempo aveva già avuto le sue prime esperienze teatrali), Anna per due anni rifiutò l’invito a partecipare al concorso.

Infine però decise di accettare e partecipò a Miss Italia nel 1995, vincendo la gara e soprattutto muovendo il primo passo verso il resto della propria vita. Anna Valle ha infatti dichiarato che prima di partecipare a Miss Italia non sapeva cosa avrebbe “fatto da grande” e che solo entrando a far parte del mondo dello spettacolo si è resa conto di quanto le piacesse davvero recitare. Fino ad allora, infatti, la sua unica esperienza lavorativa l’aveva vista commessa nel negozio di biancheria intima gestito dalla madre.

Anna Valle, da Miss Italia al successo (e all’amore)

Dopo aver vinto Miss Italia, Anna Valla decise di iscriversi alla scuola di recitazione del Teatro Blu di Roma ma, nel frattempo, era già stata scelta da Gianni Morandi per partecipare al video della canzone Giovane Amante Mia.

Le lezioni di recitazione diedero i loro frutti, dal momento che Anna venne scelta per prendere parte alla fiction di Canale 5 Commesse, che ebbe un successo straordinario sul finire degli anni Novanta, grazie a un cast eccezionale composto, tra le altre, da Irene Pivetti, Nancy Brilli e Sabrina Ferilli.

Da allora i successi televisivi si sono susseguiti e addirittura la fama di Anna ha superato i confini nazionali, dal momento che fu chiamata in Germania per recitare in una fiction di fantascienza: era il 2000.

Dopo il 1995, un anno di svolta nella vita di Anna Valle fu il 2008: proprio nel 2008 infatti l’attrice è convolata a nozze con il marito Ulisse Lendaro, originario di Vicenza.

Dal matrimonio sono nati i due figli Ginevra e Leonardo: la prima è nata nello stesso anno del matrimonio dei genitori, mentre Leonardo nel 2013.

La famiglia ha sempre rappresentato un valore importantissimo per Anna Valle, che ha raccontato spesso di aver rinunciato a diverse occasioni di lavoro per rimanere accanto alla famiglia e soprattutto per veder crescere i propri figli.

Quando ne ha la possibilità infatti sceglie lavori che le permettono di tornare a casa nel week end, evitandole lunghe permanenze lontano da casa.

Dal 2019 Anna Valle ha interpretato il ruolo di Irene nella fiction La Compagnia del Cigno. Irene è la moglie del direttore d’orchestra che ha “costretto” i giovani musicisti protagonisti della fiction a lavorare insieme per la prima volta. Con lei Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni, mostra i suo lato tenero e accogliente, molto diverso da quello severo e inflessibile che mostra in Conservatorio e che gli ha fatto guadagnare il soprannome di “bastardo”.

Nome e Cognome: Anna Valle

Città di Nascita: Roma, ma ha vissuto a Ladispoli e a Lentina, in Sicilia

Data di Nascita: 19 Giugno 1975

Segno Zodiacale: Gemelli

Altezza: 1,78 m