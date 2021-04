Tra le tendenze di stagione che preferisco ci sono gli abiti a camicia. I motivi sono presto detti. Si risulta sempre in ordine con estrema semplicità ed altrettanta velocità, non segnano i punti critici (anzi li nascondono alla grande), stanno bene a tutte indipendentemente dall’età e mi ricordano alcuni outfit dell’indimenticabile Marella Agnelli. Vediamo i cinque must-have di oggi.

La varietà degli abiti a camicia è pressoché infinita. Lunghi, corti, monocromatici, a fantasia, maniche larghe o strette, cintura in vita o over, insomma la selezione è stata ardua ma in linea di massima è rappresentativa dell’offerta del momento a prezzi contenuti. Vediamo cinque modelli di chemisier.

Abiti a camicia: 5 must-have per la primavera – estate 2021

La prima idea per un abito a camicia è di Ichi e costa 79,95 euro. Dello stesso brand scandinavo – nato nel 1999 – sono moltissimi altri vestiti con lo stesso taglio ma realizzati in colori e tessuti diversi. Quello nella foto sopra ricorda un dipinto romantico ed iperfemminile da indossare al parco.

L’abito di Mango color marron moyen rende meglio indossato che in foto, costa 69,99 euro ed è foderato in viscosa. Ottimo se indossato con un sandalo infradito in cuoio, espadrillas nel colori della terra ed abbinato ad una maxi bag in tela.

Pinko è molto riconoscibile nel suo stile internazionale e rock. Lo chemisier della capsule collection “reimagine” creata in collaborazione con Patrick McDowell ne è un valido esempio. La camicia (340 euro) ricorda un’uniforme militare vintage impreziosita però con strass (nel sito è specificato si tratti di 1 metro esatto), due tirazip in catena di strass, bottoni gioiello e nel suo essere unico.

Il vestito a camicia con dettaglio a righe di Liu Jo (foto sotto) ha il colletto classico, la chiusura frontale con bottoni, un pratico nodo in vita e dettagli con paillettes ricamati su tutto il tessuto. Costa 178 euro e, come sempre del resto su Zalando, il reso entro quattordici giorni è gratuito.

Il sito britannico Asos propone anche modelle reali – inteso come non professioniste – per far sì che la clientela si senta più rappresentata durante gli acquisti. Di seguito vediamo l’abito corto di Collusion (sempre a camicia) oversize a righe miste rosa e kaki, perfetto per le più giovani da abbinare ad uno stivale panna come quelli di moda negli ultimi mesi o a delle basiche sneakers colorate. Il prezzo è di soli 34,99 euro.

Vasta scelta e l’incertezza nella scelta è comprensibile. La certezza però deve essere quella di avere almeno un abito a camicia nell’armadio il prima possibile, soprattutto ora che molte regioni italiane vedranno nuovamente i negozi aperti, speriamo il più a lungo possibile.

Silvia Zanchi