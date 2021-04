Test: scegli una delle quattro “Madri Natura” e scopri cosa ha in serbo per te il 2021

Il 2021 è iniziato da qualche mese, vuoi sapere cosa ti attende in questo nuovo anno? scegli una delle 4 Madri Natura e scoprilo.

Osserva l’immagine, quale tra queste donne ti attrae di più? Ogni donna rappresenta una stagione, la stagione della tua vita, scegli l’immagine basandoti su una preferenza di forme e colori, non sulla preferenza stagionale. Dopo aver eletto la tua madre natura preferita scopri cosa ti riserva il futuro a partire dalla tua personalità.

Test: scegli una Madre Natura e ti dirò cosa ti attende nel 2021

Guarda attentamente l’immagine e scegli una di queste donne. La tua scelta è collegata al tuo inconscio, e ciascuna stagione farà emergere alcuni tratti che riguardano la tua personalità, in particolare ti rivelerà qualcosa riguardo le tue relazioni sociali, i tuoi obiettivi, i tuoi punti di forza e come farli emergere rispetto ai punti di debolezza. Questo test ti fornisce una chiave per migliorare il tuo 2021.

Guarda l’immagine del test di oggi, questo test non fornisce una diagnosi clinica e ha lo scopo di intrattenerti eppure è uno dei test più virali del web perchè secondo molti utenti sarebbe stato in grado di definire la personalità partendo dalla Madre Natura scelta.

Il profilo corrispondente alla tua scelta fornisce una buona base per una personale introspezione. Leggi il profilo corrispondente alla Madre Natura che hai scelto e rifletti.

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Madre Natura n. 1: Estate

Se hai scelto la prima donna la tua personalità è legata all’estate. Alcuni caratteristiche della stagione estiva riflettono il tuo modo di essere. Come l’estate la tua personalità è calda, socievole e divertente. L’estate è la stagione che ci incoraggia maggiormente a stare all’aperto, a fare nuove conoscenze, a scoprire posti nuovi approfittando del bel clima e delle vacanze. Tu sei un tipo di persona che fa facilmente amicizia e sta bene in mezzo agli altri, ti adatti ad ogni situazione. Sei estremamente simpatico, propositivo e iperattivo. Il tuo motto è: “abbasso la noia e la routine”. Il tuo futuro si prospetta molto solare.

Madre Natura n. 2: Primavera

Se hai scelto la seconda Madre Natura è perchè la tua personalità è legata alla primavera. Proprio come la stagione primaverile, dei una persona calda e molto sensibile ai cambiamenti. In Primavera la natura si risveglia e si guarda al futuro come se fosse un nuovo inizio con un atteggiamento promettente. Tu sei una persona che gode di empatia e socievolezza che ti permette di adattarti ad ogni cambiamento. Sei una persona allegra e semplice, le piccole cose ti rendono estremamente felice come godere dei piaceri della vita, la buona cucina, la compagnia degli affetti più cari, una passeggiata all’aria aperta, un libro ecc. Il tuo passato ha potenziato la tua sensibilità e la tua empatia, nel tuo prossimo futuro troverai questa tua empatica molto utile per migliorare il tuo rapporto con gli altri, capirai di essere in grado di amare sinceramente le persone e di prenderti cura degli altri nel modo migliore.

Madre Natura n. 3: Inverno

Se hai scelto la terza Madre Natura la tua personalità è legata all’inverno. Come l’inverno sei una persona un pò fredda. L’inverno, il freddo e d il ghiaccio ci confinano maggiormente nel tepore delle nostre case calde, allo stesso modo tu tendi a distaccarti dagli altri e chiuderti in te stessa. Ami anche la compagnia del prossimo ma hai bisogno dei tuoi momenti di solitudine, del tuo tempo con te stesso.

Sei una persona analitica e calcolatrice, e soprattutto molto perfezionista, il tuo futuro si prospetta ricco di successo. Le tue valutazioni ti hanno portato a fare scelte giuste e ora stai per raccogliere i frutti dei tuoi sforzi.

Madre Natura n. 4: Autunno

Se hai scelto la Madre Natura n.4, è perché la tua personalità è legata all’autunno. L’autunno è una stagione mutevole, un pò triste, piovosa, con rammarico si lascia alle spalle le giornate calde e piene di sole per un futuro freddo. Sei una persona mutevole, emotiva, empatica e lunatica, spesso anche meteoropatica. Hai la personalità di un artista: devi fronteggiare un mare di emozioni se vuoi riuscire a tirare fuori il meglio di te.

Nel tuo futuro ci sono relazioni effimere, i tuoi mutamenti ti fanno stancare in fretta delle relazioni e ti spingono versi nuovi cambi di stile di vita e nuovi incontri. Questa è la è la legge della tua vita e non puoi fare a meno di assecondarla.

Ti è piaciuto questo test? Credi che abbia colto alcuni aspetti salienti della tua personalità? Siamo sicuri che ti abbia aiutato a riflettere su te stesso, il modo migliore che hai per migliorare e amarti sempre di più è capire cosa ti fa stare bene veramente e inseguirlo. Comprendere i nostri bisogni profondi, il nostro vero modo di essere o di pensare è fondamentale.