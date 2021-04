Matilda De Angelis si racconta in un’intervista esclusiva a Chi, parlando della sua esperienza in una produzione seriale internazionale: da The Undoing a Sanremo 2021.

In un’intervista esclusiva al settimanale “Chi” l’attrice italiana Matilda De Angelis che ha conquistato i cuori di tutto il mondo si è raccontata apertamente.

Dal bacio sul set di The Undoing a Nicole Kidman, alle origini umili della sua famiglia al rapporto con il fidanzato, il rapper William Mezzanotte conosciuto con il nome di Nayt con il quale il fotografo di Chi l’ha sorpresa a Villa Borghese.

Matilda De Angelis racconta tutto di sé dopo aver stupito e sorpreso in positivo milioni di italiani durante la sua partecipazione come co-conduttrice alla prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Matilda De Angelis sul fidanzato rapper: “non ascolto tanto rap ma ho capito che il talento va oltre ciò che piace”

Matilda è sicuramente l’attrice del momento nel panorama italiano, oltre ad essere un’icona di stile. Come lei stessa ama sottolineare il boom è arrivato dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021. Nonostante lei fosse su quel palco per un motivo ben differente: l’attrice ha difatti recitato nella mini serie di Amazon Prime, The Undoing al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant e perlopiù aveva nel corso della produzione baciato l’attrice americana!

Sicuramente The Undoing è stato un grande trampolino di lancio che le ha permesso di raggiungere un pubblico ben più ampio. Ma lei alla recitazione c’è arrivata per puro caso:“Un mio amico che dava una mano al casting di Veloce come il vento, film con Stefano Accorsi, fece il mio nome e presentò qualche mia foto. Pensava che essendo io disinvolta mentre canto potessi esserlo anche davanti alla macchina da presa. Mia mamma ha dovuto convincermi perché, una volta scelta, non volevo più andare. Lei ci vedeva un’opportunità per cambiare la mia e anche la nostra vita. Inutile romanzare: quando vieni da una famiglia molto umile come la mia e il lavoro ti casca in testa, lo fai anche per soldi“.

Recentemente l’abbiamo vista impegnata nella serie Tv in onda su Rai1, Leonardo, in questa occasione Matilda recita la parte di una donna molto importante nella vita di Leonardo Da Vinci, una donna disinvolta e con una grande grinta. La caratteristica più importante è che Matilda ha recitato interamente in inglese (doppiata in italiano).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilda De Angelis (@matildadeangelis)

Sul rapporto con il suo fidanzato Matilda ha raccontato ai microfoni di Chi come è nato il loro rapporto: l’ha conosciuto “attraverso la sua musica. Mio fratello Tobia (anche lui attore, hanno recitato insieme in Tutto può succedere, ndr) lo ascoltava in macchina. Dopo il lockdown ci siamo visti a Roma perché mai avrei parlato dei miei sentimenti sui social. Stiamo insieme da sette mesi.

Inoltre Matilda sottolinea il fatto di essere rimasta molto colpita dal suo talento nonostante lei non ascolti tanto la musica rap, soprattutto italiano. “Ma con lui ho capito che il talento va oltre ciò che piace. È bravissimo, ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria“. Per chi non lo sapesse Matilda aveva precedentemente avuto una relazione con l’attore Andrea Arcangeli.