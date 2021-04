Chiara Ferragni si confessa a cuore aperto: “Venivo derisa dalle persone”

Chiara Ferragni, dopo essere entrata a far parte del gruppo, Cda Tod’s, si è lasciata andare ad una confessione a cuore aperto.

Chiara Ferragni è davvero inarrestabile. L’imprenditrice digitale, dopo aver da poco messo al mondo la piccola Vittoria, è tornata subito all’attivo. Nelle scorse ore, infatti, ha annunciato di essere entrata a far parte del gruppo della Cda Tod’s e l’effetto Ferragni si è fatto sentire ancora una volta, in quanto le azioni in borsa sono letteralmente schizzate dopo il suo arrivo. Segno che qualsiasi cosa faccia si trasformi in un vero e proprio successo.

Nelle scorse ore, però, prendendo spunto da un messaggio che le ha inviato una sua fan, si è lasciata andare ad una lunga confessione a cuore aperto sul suo profilo Instagram, invitando i suoi fedeli sostenitori a credere sempre nei loro progetti e sogni perché anche lei, proprio come loro, inizialmente veniva considerata strana e veniva derisa dalle persone, ma ora è riuscita a dimostrare a tutti loro che si sbagliavano e che lei è riuscita a realizzare progetti davvero importanti non solo per il suo privato o professione, ma anche per la collettività intera.

Chiara Ferragni si è raccontata a cuore aperto, svelando per la prima volta le sue fragilità e punti di forza.

Chiara Ferragni e il messaggio ai fan: “Prima o poi capiranno”

Chiara Ferragni, tra l’altro di recente sua sorella Valentina ha confidato di soffrire di un’importante patologia, come anticipato, prendendo spunto dal messaggio di una fan si è raccontata senza filtri ai suoi fedeli sostenitori.

“Oggi una ragazza che mi segue, il suo nome è Benedetta, mi ha scritto questa bellissima frase: ‘Sono solo due le persone che dobbiamo rendere fieri in questa vita e non sono i nostri genitori. Ciascuno di noi dovrebbe vivere per rendere orgoglioso il se stesso di 8 anni fa e il se stesso di 80 anni“.

E’ una frase molto bella, quanto vera. Chissà se la Chiara di 80 anni sarà fiera di quello che sto facendo, ma la Chiara di 8 anni fa ancora non riesce a credere a quello che sta accadendo ogni giorno della mia vita. Come del resto la Chiara di 22 anni, quella che ha creato The Blonde Salade e che veniva derisa dalla maggior parte delle persone. Lei si sentiva sempre diversa, insicura ed inadeguata, ma nonostante tutto ha provato a crederci. Perché nella vita se tu ci credi veramente, gli altri prima o poi capiranno“.

Un messaggio a cuore aperto che ha emozionato, ed invitato a riflettere, tutti i suoi fedeli sostenitori che vedono in lei un esempio da seguire per il futuro.