Tommaso Stanzani dopo l’eliminazione ad Amici 20: “Mi sto riprendendo”

Tommaso Stanzani dopo l’eliminazione ad Amici di Maria De Filippi ha rotto il silenzio negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo.

Tommaso Stanzani era uno dei candidati alla vittoria, per la categoria ballo, di questa nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, ma dopo la puntata andata in onda sabato scorso i giudici del serale hanno scelto di far terminare il suo percorso all’interno del programma creando non pochi malumori tra il pubblico del piccolo schermo.

Oggi, ad una settimana da quel momento, il ballerino della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha rotto il silenzio negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo, rivelando che man mano si sta riprendendo dalla sua eliminazione, confidando di essere sì felice ma convinto che sarebbe arrivato un po’ più lontano all’interno della gara.

Amici 20, Tommaso Stanzani a Verissimo svela: “Non se lo aspettavano”

Il ballerino Tommaso Stanzani a Verissimo ha rivelato di non aver mai sospettato che la sua avventura all’interno di Amici 20 potesse terminare così presto, ma nonostante ciò è contento di aver terminato quest’esperienza. In quanto gli ha permesso di poter crescere sia dal punto di vista professionale che da quello umano. Ecco le sue parole:

“Mi sto riprendendo dalle emozioni provate per l’eliminazione, ma ora sono felicissimo” ha esordito il ballerino ospite di Silvia Toffanin. “L’eliminazione è stata inaspettata, perché mi sentivo già tanto cambiato nel mio percorso di crescita, ma non mi voglio fermare“ ha proseguito. “Questo è stato il mio inizio e mi ha fatto capire tante cose sia dal punto di vista professionale che umano. Anche i miei genitori non si aspettavano un mio ritorno a casa così presto, ma la cosa importante è che ora mi sostengono nel mio voler fare il ballerino” ha poi concluso, non vedendo l’ora di poter continuare con la sua carriera all’interno del mondo della danza.

Tommaso di Amici 20, nonostante la prematura eliminazione, non ha alcuna intenzione di volersi fermare in questo percorso artistico e può contare non solo sul supporto delle persone che lo vogliono bene, ma anche su quello del pubblico del piccolo schermo che non ha fatto altro che sostenerlo durante questi mesi trascorsi nella scuola di Maria De Filippi.