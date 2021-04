Le mollette per capelli nel 2021 hanno conquistato anche un’influencer che di moda se ne intende: Giulia De Lellis ha proposto un look tutto da copiare!

Le mollette per capelli salveranno il nostro look nei prossimi mesi: lo ha affermato con un semplicissimo selfie Giulia De Lellis, che ha posato con un paio di grosse mollette gialle per che ci hanno fatto innamorare.

In realtà si tratta di una tendenza che sta impazzando su Instagram e sugli altri social: ecco quali sono le mollette che non possono mancare nella nostra raccolta di accessori per capelli.

Mollette per Capelli, il trend del 2021: quali scegliere

Il design classico, cioè le classiche mollette a clip che le nostre mamme ci facevano indossare da bambine, sono il trend del momento, anche se in dimensioni oversize.

Proprio questo tipo di molletta è stato quello scelto da Giulia De Lellis, che sui suoi lunghi capelli corvini ha fatto risaltare il giallo intenso (quasi fluo).

Mantenendo inalterato il modello (tra l’altro comodissimo) ci si può sbizzarrire fino a toccare tutti i tipi di stile, dal più classico al più moderno.

Sono assolutamente un must le grandi mollette gioiello per capelli che ha indossato anche Chiara Ferragni e che sono diventate un must irrinunciabile per tutte coloro che vogliono dare un tocco inconfondibile alla propria acconciatura ma che, soprattutto, non hanno alcuna paura di osare.

Ecco allora che sono comparse sui capelli di moltissime ragazze mollette per capelli con perle, finte pietre preziose e applicazioni in metallo. La parola d’ordine è: non passare inosservate.

Tra i modelli più graziosi e dal prezzo contenuto ci sono le mollette con perle di Accessorize che costano solo 12,90 €.

A un costo ancora inferiore si può acquistare un modello simile ma più economico, con perline dorate al posto di quelle bianche. Il prezzo? Solo 7,90 €.

Appena più costose, circa 10 €, le mollette trasparenti con fiori all’interno firmate Asos. Perfette per un look romantico ed estremamente primaverile. Stanno benissimo soprattutto alle ragazze bionde o con i capelli castano chiaro e sono il complemento perfetto per un look da principessa da sfoggiare nel corso di questa primavera.

Stesso prezzo ma dal design ancora più discreto, il modello proposto sempre da Asos ma con una semplice barretta dorata per raccogliere i capelli e un bellissimo fiore secco racchiuso all’interno di un bottone di resina.

Per chi invece non rinuncia a brillare ci sono le mollette con cristalli colorati proposte da Urban Outfitters e che declinano l’eleganza in diversi colori, senza rinunciare al modello più di tendenza negli ultimi mesi.

Come si indossano le mollette per capelli nel 2021?

Il trend assoluto di in fatto di acconciature con le mollette per capelli è di indossarne molto più di una: almeno due, come ha fatto Giulia De Lellis, ma anche tre o quattro saranno bellissime.

L’idea è di abbinare le mollette che si indossano scegliendo un colore comune (come ha fatto Giulia) oppure un elemento decorativo comune, come perle o piccoli cristalli. L’obiettivo è di creare un’armonia compositiva che esalti l’acconciatura.

Niente acconciature troppo affollate o con mollette troppo vicine o troppo diverse: è importante mantenere un certo equilibrio anche quando si sceglie di portare un’acconciatura un po’ eccentrica.

E per essere assolutamente originali? Bisogna differenziarsi da tutte le ragazze che (ovviamente) mettono le mollette per capelli in orizzontale. Si possono indossare anche in verticale, raccogliendo i capelli sulla nuca e disponendo una raggiera di mollette – gioiello.