Non tutti sono a conoscenza del particolare retroscena che ha legato Lady Diana e Il Principe Filippo prima della loro scomparsa.

La notizia della morte del Principe Filippo ha sconvolto il mondo intero. In quanto nessuno si sarebbe mai aspettato che la famiglia reale inglese, attraverso i propri profili social ufficiali, potessero annunciare la scomparsa del marito di Elisabetta II, che ora ha iniziato un lungo periodo di lutto non solo per se stessa ma anche per il paese intero.

In queste ore, come facilmente immaginabile e doveroso, in molti stanno ripercorrendo i passaggi più importanti della sua vita, esaltandone tutte le qualità. Apprezzando la scelta di fare tre passi indietro per permettere a sua moglie di poter regnare. Non tutti però sono a conoscenza del legame che univa lui e Lady Diana. In quanto in passato dai media è stato descritto come un suocero gelido e freddo, ma la realtà sembrerebbe essere ben lontana dal gossip. In quanto sono state ritrovate numerose lettere che sembrerebbero dimostrare proprio il contrario.

Il legame tra Lady Diana e il Principe Filippo sembrava essere solido e profondo, perché entrambi hanno vissuto la stessa realtà: trasportati nella vita della monarchia inglese.

Lady Diana e le lettere del Principe Filippo prima della scomparsa

Il gossip sul loro pessimo rapporto è nato nel 2008 quando un’amica di Lady Diana dichiarò che non scorreva affatto buon sangue tra di loro e che il Principe Filippo si era sempre dimostrato essere piuttosto freddo nei suoi confronti. Di tutt’altro parere, però, sono le lettere che entrambi si scambiavano quando erano in vita. Il marito di Elisabetta II, che affronterà un lungo periodo di lutto, si era dimostrato essere piuttosto solidale promettendo a sua nuora che avrebbe fatto tutto ciò che in era in suo potere per far ragionare suo figlio.

Non è un mistero, infatti, che Il Principe Carlo avesse una relazione con Camilla mentre era ancora impegnato con Diana. Filippo non approvava quest’unione e sperava di poter convincere suo figlio a tornare con sua moglie, ma così non è stato. I due hanno condiviso, come si può evidenziare dalla pubblicazione delle lettere che si erano scambiate, condividevano le stesse difficoltà nel dover fare i conti con la monarchia inglese. Una realtà di certo non facile, visto che i due hanno dovuto rinunciare ai loro sogni e alle loro ambizioni pur di non entrare in contrasto con la famiglia reale.

An Online Book of Condolence is now available on the Royal website for those who wish to send a personal message of condolence: https://t.co/0w7Vd7kYq0 Visit https://t.co/utgjraQQv5 for updates from Buckingham Palace and information about The Duke of Edinburgh’s life and work. pic.twitter.com/fkV4FTvhqI — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021

Lady Diana e il Principe Filippo sembravano avere un ottimo rapporto, nonostante i giornali a quel tempo li dipingevano come due mondi diversi pronti a non volersi incontrare mai. Invece sembrerebbero assomigliarsi più di quanto si possa credere.