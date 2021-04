Avere labbra perfette è il sogno di quasi tutte le donne! Ma come scegliere rossetto, lip balam e gloss in base alle proprie labbra? Scopri tutti i segreti!

Rossetti che passione! Con l’arrivo della bella stagione il desiderio di avere labbra al top è irrefrenabile. Ma non solo! Via abiti scuri e pesanti dall’armadio e largo a mise più sbarazzine, con tinte fresche pastello più luminose. Le pailettes ritornano protagoniste per la primavera 2021.

E’ tempo di rinnovare il guardaroba ma non solo. E’ arrivato il momento di rivedere il nostro look partendo anche dagli accessori. La fascia per capelli è uno dei ‘must have’ per la primavera-estate 2021. Ecco come sceglierla in base alla forma del viso.

Ma veniamo ora al mekeup, croce e delizia per molte donne. Croce perché non sappiamo mai qual è quello più adatto a noi. Stesso discorso per rossetti, gloss, lip balam. Vediamo come scegliere quelli giusti in base alle nostre labbra.

Come scegliere il rossetto giusto e non solo. I trucchi

Le influencer di casa nostra sfoggiano già makeup aggiornati alle ultime tendenze del momento. Il lucidalabbra si conferma un ‘must have’ anche per la primavera-estate 2021. Chi pensava che fosse passato di moda dovrà ricredersi!

Ma se la giocano ad armi pari anche rossetti, gloss e lip balam, ideali per colorare, scolpire e definire le labbra. Ma occhio alla scelta! Non tutti i prodotti sono adatti per ognuna di noi. Bisogna partire sempre dalle base delle proprie labbra, dalla forma e dal valore. Vediamo come procedere.

Partiamo dal rossetto. Per scegliere quello del colore più adatto, con texture giusta, bisogna partire anzitutto dalla nostra carnagione. Bisogna scegliere sempre una tinta che esalti il nostro incarnato e che valorizzi le nostre labbra. Facciamo un esempio. Se hai labbra troppo sottili, non scegliere mai rossetti troppo scuri.

I makeup artist classificano le pelli in chiare, medie e scure. Ecco come va scelto il rossetto.

Pelle chiara. E’ molto delicata, soprattutto d’estate quando si va al mare. Tende ad arrossarsi subito e anche le labbra sono molto sensibili. Se il sottotono della pelle è anche freddo, allora devi puntare su rossetti dai colori vivaci come il rosa accesso, il lampone, il rosa indiano, fucsia, ciliegia o magenta.

Pelle media . E' una 'pelle intermedia' che regge abbastanza bene l'esposizione al sole. L'abbronzatura tende ad essere dorata. Con un incarnato simile è bene scegliere un rossetto rosso vivo intenso ma anche un rosso ciliegia. Se hai un sottotono di pelle caldo, puoi optare anche per un rosso arancio oppure per un colore rosso vinaccio.

. E’ una ‘pelle intermedia’ che regge abbastanza bene l’esposizione al sole. L’abbronzatura tende ad essere dorata. Con un incarnato simile è bene scegliere un rossetto rosso vivo intenso ma anche un rosso ciliegia. Se hai un sottotono di pelle caldo, puoi optare anche per un rosso arancio oppure per un colore rosso vinaccio. Pelle scura. E’ più resistente ai raggi del sole e non tende alle scottature. Assume un’abbronzatura uniforme e duratura nel tempo. Le labbra sono solitamente più spesse. Con questa carnagione, si può puntare su rossetti con tinte più decise come il bordeaux, il marrone o il prugna. E’ perfetto anche il rossetto rosso.

Per i gloss, invece, se hai labbra troppo sottili, meglio evitare le tinte scure. Se sono troppo carnose, invece, è meglio non scegliere gloss con finish matt o perlato.

Il problema di labbra troppo secche, poco idratate, può essere risolto con il lip balam. E’ un prodotto innovativo, perfetto per nutrire in profondità le labbra perché ha ottime proprietà emollienti.

Il lip balam è usato anche dagli uomini. Ha delle caratteristiche simili al burrocacao. E’ l’ideale per ravvivare un po’ tue labbra ogni volta che vuoi, magari dopo la pausa pranzo in ufficio.

Ora sai come valorizzare bene le tua labbra. Inoltre, vale sempre la regola d’oro di non esagerare con le quantità. Labbra troppo cariche non sono proprio il massimo!