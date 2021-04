Gossip e spettacolo: le 5 top news del 9 aprile da Tommaso Zorzi all’Isola

Ti sei persa le news sul gossip e spettacolo? Niente paura: ci pensa il Tg Pettegola con la top 5 delle migliori notizie di cronaca rosa.

Hai avuto una giornata frenetica ed hai bisogno di staccare un po’ la spina di rilassarti con le migliori news di gossip e spettacolo? Niente paura, ci pensa il nostro Tg Pettegola ed aggiornarti sulle migliori notizie legate alla cronaca rosa del giorno.

Partiamo subito da Tommaso Zorzi, che ha debuttato con il suo programma in digitale Il punto Z. Ospite dello show è stata Giulia Salemi. I due, dopo le incomprensioni nate nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip hanno avuto un nuovo confronto, dove lui le ha promesso che la telefonerà in modo tale da chiarire il tutto lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere. Per maggiori approfondimenti a riguardo, vi invitiamo a guardare il video del servizio completo che trovato all’interno di questo articolo.

Zorzi sembrerebbe essere il protagonista anche di una pesante frecciata da parte di Akash Kumar. Certo, lui non ha fatto nomi ma gli utenti della rete sono convinti che il messaggio sia proprio rivolto all’opinionista dell’Isola dei Famosi, ma sicuramente i due avranno modo di poter affrontare l’argomento durante la diretta di lunedì, ma proseguiamo con le news.

Le notizie top di gossip e spettacolo di CheDonna: arriva il TG Pettegola



Per restare in tema con l’Isola dei Famosi, si passa al fidanzato di Vera Gemma. Jeda ha raccontato com’è nata la loro storia d’amore, rispondendo anche a tutti coloro che non capiscano come facciano a stare insieme a causa della loro forte differenza di età. Lui ha spiegato che l’amore non ha limiti.

Il reality show di canale 5 è anche il protagonista della prossima news. In quanto secondo Riccardo Signoretti ha spifferato che entreranno ben 5 nuovi concorrenti e che tra due di loro si prevedono scintille, visto che hanno avuto un ex fidanzato in comune ed in Honduras si parla anche di Gilles Rocca. Il concorrente è stato il protagonista di nuove dichiarazioni da parte della sua fidanzata Miriam Galanti. Quest’ultima ha confidato il romantico gesto che lui le ha dedicato poco prima della partenza per il programma. In modo tale da poterle dare una prova di amore e fiducia dei sentimenti che prova nei suoi confronti. Gilles, oltre ai muscoli, ha un lato dolce e sensibile di cui il pubblico non è ancora a conoscenza.

Queste ed altre news le trovi soltanto nel nostro TG Pettegola, pronto ad aggiornarti sui migliori episodi legati alla cronaca rosa nostrana.