Può capitare a tutte di viaggiare leggere dopo aver selezionato accuratamente l’abbigliamento. Peccato poi che ci si renda conto, solo una volta giunte sul posto, di aver portato solo una camicia! Niente paura, ecco qui alcuni semplici consigli per utilizzarla in cinque modi diversi.

Dopo essere stata la prescelta di Andrea Zelletta a “Uomini e Donne”, Natalia Paragoni è approdata nelle librerie con “La vita secondo Naty”. Proprio dal suo tutorial, abbiamo preso spunto per darvi valide dritte su come utilizzare una camicia, semplice o a fantasia, in cinque modi diversi. Scopriamoli insieme.

Cinque modi diversi di portare la stessa camicia

Per il primo outfit che mostra Natalia Paragoni servono due elastici con i quali bloccare le maniche dopo averle arrotolate fino alle spalle. La camicia sopra con stampa geometrica è di Zara e costa 29,95 euro. Ottima per creare il primo look.

La camicia in mussola di cotone stampato di iBlues ha una linea morbida, chiusura a bottoni ed una fantasia floreale su base beige. Costa 119 euro ed è perfetta da indossare anche come top allacciato sul retro con le maniche.

La proposta di Manila Grace è realizzata in crêpe di poly, ha il colletto a punta, maniche lunghe con polsini e tasche sul davanti. Il prezzo è di 122 euro. Ottima sia usata come mostra la modella nella foto sopra sia allacciata alle estremità con due nodi da unire in un unico fiocco. In questo modo saranno in evidenza sia il décolleté che la pancia.

L’idea di Ralph Lauren è un evergreen blu e bianco a righe, adatto per l’outfit “vestito”. Lei si mostra con una camicia molto larga , probabilmente una taglia large – almeno – e la trasforma in un pratico e sexy abito al quale aggiunge una cintura sottile. Con questo capo di cotone che ha la firma oversize del brand ricamata sul torace, si può usaare anche come abito senza spalline ma è consigliabile aggiungere un leggins blu sotto. Il prezzo è di 129 euro.

Il modello di Cream in chiffon (foto sotto) è invece il più indicato per un utilizzo versatile da semplice camicia con cucitura sul seno da abbinare ad un paio di blue jeans a foulard, come mostrato da Natalia alla fine del video Instagram. Costa solo 49,99 euro e le recensioni delle clienti su Zalando sono entusiastiche.

Come avete visto basta una sola camicia giusta per poter creare almeno cinque look diversi. La creatività è davvero fondamentale nella moda così come nella vita.

Silvia Zanchi