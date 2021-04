Come applicare lo smalto da sole evitando sbavature e sbeccature. Piccoli consigli, grande risultato

Lo smalto, senza dubbio la veste ideale per rendere le nostre mani eleganti e femminili. Scopriamo come mettere lo smalto da sole evitando sbavature e sbeccature.

Avere delle belle mani morbide, curate e delle unghie ordinate e laccate è senza dubbio un ottimo biglietto da visita per ogni donna. Se siamo abituate e godere delle prestazioni di un professionista che cura personalmente la nostra manicure però, mettere lo smalto da sole potrà davvero metterci in difficoltà per questo abbiamo deciso di regalarvi qualche segreto per realizzare una manicure casalinga completa e per applicare lo smalto in modo perfetto evitando sbavature e soprattutto quelle sbeccature che ci costringerebbero a riapplicarlo!

Scopriamo tutti i segreti di bellezza che renderanno le nostre mani perfette e le nostre unghie irresistibili sia laccate con colori accesi che con i colori nude.

Come eseguire una perfetta manicure casalinga

Ci si può prendere cura delle proprie mani anche in casa, basterà seguire una beauty routine settimanale per averle sempre perfette. Lo scrub è uno dei prodotti che non dovrebbe mai mancare per la cura delle mani e delle unghie. Renderà la pelle morbida e priva di cellule morte e potrà levigare le unghie, ecco come preparare uno scrub rinforzante e illuminante in casa.

La crema mani non dovrà mai mancare e dovrà essere applicata anche più volte al giorno. Le cuticole avranno necessità di essere curate con delicatezza e a questo abbiamo dedicato un approfondimento completo su come ammorbidirle, curarle ed eventualmente eliminarle.

Le unghie andranno tenute sempre pulite e con una linea perfetta. Per limare le unghie si potrà procedere muovendo la lima sempre da destra verso sinistra o viceversa, senza mai tornare indietro. Una volta che le mani saranno curate e le unghie pulite e limate e prive di antiestetiche cuticole che invadano il letto ungueale, si potrà procedere all’applicazione dello smalto.

Come preparare le unghie allo smalto e applicarlo in modo impeccabile

Le unghie andranno preparate all’applicazione dello smalto, dovranno essere perfettamente pulite e asciutte soprattutto se reduci da un trattamento emolliente per le mani. Scopriamo tutti i piccoli segreti per prepararle allo smalto e su come applicarlo in modo semplice e perfetto.

Come preparare le unghie allo smalto

Per pulire le unghie prima dell’applicazione dello smalto, si potrà passare un dischetto di cotone imbevuto di solvente per le unghie. In questo modo l’unghia sarà pronta per accogliere lo smalto.

Come proteggere le unghie dallo smalto di colore scuro

Se si vuole applicare uno smalto colorato o peggio ancora molto scuro, sarà bene applicare sull’unghia una base trasparente che andrà fatta asciugare perfettamente per almeno 8/10 minuti.

Come applicare lo smalto in modo impeccabile

Per applicare lo smalto in modo impeccabile si dovrà intingere il pennellino nello smalto e procedere da prima colorando la parte centrale delle unghie e poi le due parti laterali. Seguendo questo pratico video tutorial potrete imparare l’applicazione in modo semplice e veloce.

Come evitare e rimediare le sbavature

Per evitare le antiestetiche sbavature si dovrà da prima evitare di avvicinarsi troppo alle cuticole e di bordi dell’unghia, questo per ottenere una manicure perfetta. Si potrà poi applicare sul bordo dell’unghia dell’olio vegetale che permetterà di rimuovere con facilità le eventuali sbavature o applicare dei prodotti specifici dalla formulazione ‘peel off’ che proteggeranno il contorno unghie perfettamente.

Se invece il danno è stato fatto, basterà utilizzare un cotton fioc imbevuto di solvente per unghie per eliminare le sbavature, esistono in commercio anche delle penne imbibite di solvente per correggere le sbavature. Scopri tutte le tendenze unghie per la primavera estate 2021.

Quando bisogna utilizzare il top coat

Il top coat è uno smalto trasparente che proteggerà lo smalto rendendolo anche più tenace. Si dovrà applicare dopo aver fatto asciugare l’ultima passata di smalto colorato. Scopri i segreti per far asciugare lo smalto in modo veloce!

Come evitare di sbeccare lo smalto

L’unico modo per evitare di sbeccare lo smalto appena applicato è quello di farlo asciugare perfettamente prima di utilizzare le mani! Sarà bene avere tutti gli strumenti per la manicure a disposizione sul tavolo di lavoro per evitare di doversi impegnare nell’afferrare oggetti cercando di salvare lo smalto!