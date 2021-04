Vuoi cambiare aspetto alla tua casa? Scopri il colore giusto in base al tuo segno zodiacale.

La cromoterapia ci insegna che i colori hanno diverse vibrazioni che possono giovare alla nostra salute sia fisica che mentale. Questo significa che ci sono dei colori universalmente rilassanti o energetici e che tendono ad avere lo stesso effetto su tutti. Detto ciò, però, se si entra nel personale e più in particolare nella casa di ognuno di noi, è giusto scegliere i colori con cui tingerla anche in base ai propri gusti.

A ciò si può unire anche la componente zodiacale che può dare qualche dritta in più sul colore da non far mai mancare in casa. Oggi, quindi, dopo aver visto qual è il look più adatto ad ogni segno, scopriremo che colore dovrebbe usare ogni segno all’interno della sua casa.

Il colore con cui dovresti tingere casa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Rosso

Il colore perfetto per te? Ovviamente è il rosso. Energico, vitale e sicuramente sopra le righe e sempre in grado di farsi notare. Ottimo per una parete del soggiorno o per quelle della cucina. Nelle altre stanze, specie dove dormi, puoi invece optare per usarlo molto tra gli accessori.

Toro – Crema

A te si addice un colore che ricorda vagamente quello dei dolci e che al contempo da un senso di morbidezza. Delle pareti color crema si rivelano perfette per ogni stanza e ti daranno modo di giocare con il mobilio ed i tanti oggetti che ti divertirai a spargere qua e la.

Gemelli – L’arancione

Un colore solare e vitale è senza alcun dubbio l’arancione. Posto in soggiorno ti darà tutta l’energia creativa della quale hai bisogno nelle tue giornate. Al contempo si rivela perfetto anche in cucina, e volendo anche per le piastrelle del bagno. Un colore che se ben dosato non ti stancherà mai.

Cancro – Il rosa

Romantica come sei non puoi che sognare il rosa. Questo andrà bene in tonalità diverse in base alla stanza che sceglierai di dipingere. Un rosa pastello in camera da letto renderà il tuo riposo più armonioso mentre uno più acceso in soggiorno ti farà sentire energica.

Leone – Il giallo

Un colore perfetto per la tua casa? Il giallo? Che sia in pura tinta o nella versione dorata, rappresenta la scelta perfetta per ogni stanza che deciderai di colorare. In questo modo ti sentirai sempre energica e piena di voglia di fare.

Vergine – Il color pesca

Un colore che ti si addice in modo particolare è l’arancione pesca. Si tratta di un colore allegro che spesso ha delle sfumature di rosso e che per questo ti rispecchia in pieno. Ottimo per il soggiorno e la cucina, si rivelerà indicato anche in camera da letto purché in una tinta pastello.

Bilancia – Il bianco

Ebbene si, a te si addice il bianco. Colore elegante e raffinato che potrai far rendere in modo diverso. Dal bianco panna per il soggiorno ad un bianco che da sull’argento per la zona notte, il tuo gusto saprà certamente guidarti sempre nel modo giusto.

Scorpione – Il verde e il fucsia

Un colore che ti si addice particolarmente? Il verde. Questo però andrà sfumato con il fucsia in modo da farti sentire bilanciata. Due colori che ti faranno sentire bene e ti rilasseranno donandoti al contempo l’energia che ti serve.

Sagittario – Il beige

Un colore che si sposa bene con i tuoi gusti e che può aiutarti a rendere casa più vivibile è il beige. In tonalità chiare ti aiuta infatti a rilassarti e rende l’ambiente casalingo più confortevole. Ancor meglio se abbinato ad accessori verdi o se nell’arredamento sono comprese delle piante.

Capricorno – Il lilla

Un colore in grado di rilassarti? Il lilla. Posto in camera da letto ti aiuterà a dormire più serenamente. In soggiorno, invece, ti aiuterà a concentrarti e a godere dei tuoi momenti di relax. Si tratta quindi di una tinta che può andar bene in qualsiasi stanza.

Acquario – L’azzurro

Un colore in grado di donarti serenità? L’azzurro. Con la sua leggerezza ti fa sentire meglio e ti dona buon umore. Ottimo in camera da letto si rivela una buona scelta anche per il soggiorno e i bagni. Ancor meglio se userai accessori e soprammobili in tonalità diverse ma in grado di richiamarlo.

Pesci – Il verde acqua

Un colore che si addice a te è il verde acqua. In grado di spaziare tra il verde e il blu è infatti un colore che sentirai sempre tu. Perfetto in camera da letto si rivela ottimo anche per colorare una singola parete in soggiorno o nello studio.

Scegliere i colori giusti per dipingere la propria casa è sicuramente il miglior modo per renderla ancor più confortevole. Per ottenere dei buoni risultati il consiglio è quello di controllare il profilo dell’ascendente in modo da cogliere colori extra tra cui scegliere per un risultato ottimale.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.