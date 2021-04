Bon Bon banana e nocciola: per uno spuntino super goloso e light

I bon bon banana e nocciola sono dei golosissimi pasticcini perfetti per la colazione o una pausa dolce durante la giornata, preparati però con ingredienti sani e leggeri.

Quando si ha quella voglia di dolce durante la giornata, si vorrebbe avere a disposizione qualcosa di goloso ma che non attenti alla nostra linea, i bon bon banana e nocciola sono perfetti da gustare perché dolci ma anche preparati con ingredienti sani come i fiocchi d’avena integrali, leggeri e privi di grassi, carboidrati in eccesso e soprattutto zuccheri raffinati, la ricetta infatti sarà dolcificata con il miele.

Scopriamo come preparare questi deliziosi dolcetti, perfetti anche da gustare alla domenica per accompagnare un caffè in modo decisamente piacevole.

Bon Bon banana e nocciola: gli ingredienti ed il procedimento per preparali in modo semplice e veloce

I Bon Bon banana e nocciola sono una ricetta della food blogger stella_cooking_traveller che ce li presenta stuzzicando decisamente il nostro palato:

“Golosissimi bon bon che sembrano pasticcini, ideali per uno spuntino super goloso, ottimi anche come dolcetto dopo pasto per togliere la voglia di dolce che magari ci assale…e perché non prepararne un bel vassoio da far assaggiare a tutta la famiglia? Vedrete ne usciranno pazzi…questi piccoli bon bon sono un esplosione di gusto! Dovete assolutamente provarli!

Facilissimi e super veloci da preparare, vi serviranno pochissimi ingredienti”

Gli ingredienti

“-1 banana matura

-100 gr di fiocchi di avena integrali

-10 gr gocce di cioccolato

-1 cucchiaio di miele

-1 cucchiaino di crema di praline alla nocciola”

Il procedimento

“Schiacciate la banana e unite piano piano tutti gli altri ingredienti mescolando…una volta ottenuto un composto omogeneo formare delle palline aiutandoti con le mani…e mettile in una teglia rivestita da carta da forno…cuoci a 180 gr per 15 minuti”

Non vi resta che mettervi ai fornelli per preparare questi golosi Bon Bon banana e nocciola che saranno semplicissimi da preparare ma anche altrettanto veloci ad essere consumati!