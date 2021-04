Pace fatta tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Le parole di lui

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi hanno fatto pace dopo il Grande Fratello Vip? Ecco com’è andato il loro incontro a Il Punto Z.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, prima di viversi l’esperienza nella casa del GF Vip, erano amici ma alcune incomprensioni li avevano divisi. Durante il corso di questo viaggio insieme, in molti speravano potesse diventare l’occasione giusta per potersi chiarire, ma purtroppo così non è stato. Il reality show di Alfonso Signorini invece di avvicinarli, li ha divisi ancora di più. Tant’è che si è perfino mormorato che durante un loro recente incontro da Silvia Toffanin a Verissimo non si sarebbero nemmeno salutati.

Qualche ora fa, però, durante il debutto su Mediasetplay de Il Punto Z, programma nato come rubrica durante l’Isola dei Famosi, tra loro due c’è stato un nuovo ed inatteso incontro. Durante il corso dell’intervista, oltre a parlare della vita sentimentale di lei, che di recente ha conosciuto il figlio di Pierpaolo Pretelli, si è parlato in maniera inevitabile anche del loro rapporto.

I due, infatti, dalla fine del reality show di canale 5 non si sono più parlati e non hanno avuto modo di potersi chiarire, ma ora le premesse per voltare pagina sembrano esserci proprio tutte perché Tommaso Zorzi ha fatto una promessa a Giulia Salemi.

Tommaso Zorzi fa una promessa a Giulia Salemi: “Sono maturato”

Sul finire dell’intervento di Giulia Salemi al Punto Z, Tommaso le ha promesso che prima o poi alzerà il telefono e la chiamerà per avere un confronto lontano dall’occhio indiscreto delle telecamere, provando a chiarire ogni incomprensione anche lontano dai social. In quanto le posizioni nette dei propri fandom spesso non hanno aiutato il loro rapporto.

“Questa telefonata arriverà, te la farò io perché sono maturato” ha commentato lui durante il debutto del suo programma, e Giulia ha accolto di buon grado le sue parole, rivelando che anche lei dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha più volte espresso il desiderio di volersi riconciliare e di volerlo fare lontano dalle telecamere.

Tommaso, durante il corso dell’intervista, ha anche confidato di essere rimasto piuttosto stupito che Giulia abbia scelto di accettare il suo invito di venire in trasmissione, ma lei ha prontamente replicato affermando di amare le sfide. Tant’è che durante il suo programma avrà modo di intervistare la sorella di lui, Gaia Zorzi.

Giulia: “è arrivato questo invito e di certo non potevo dire di no” Tommaso: “potevi dire di no anzi mi aspettavo un no, quando hai detto sì ho detto: *insert panic attack*” ✈️✈️✈️ #ilpuntoz pic.twitter.com/DgwRhrASPb — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) April 7, 2021

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembrerebbero essere pronti a chiarire le incomprensioni createsi di recente nel loro rapporto e i fan non potrebbero che esserne più felici.