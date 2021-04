Qual è il tuo potere nascosto? Te lo rivela questa immagine: scopri la tua dote segreta

Ognuno di noi ha un potere nascosto, conosci già il tuo? Scoprilo con questo test! Entra nel laboratorio di un mago e dimmi cosa vedi per prima.

La magia è un’arte affascinante e viene raccontata in libri, film e rappresentazioni teatrali. C’è chi crede che la magia esista davvero e chi invece è scettico sull’argomento, al di la dei poteri soprannaturali degli eroi del cinema o degli incantesimi delle fiabe, esiste un altro tipo di magia, ed è custodita dentro ognuno di noi. Sono i nostri punti di forza, le nostre distinte qualità. Sei consapevole dei tuoi poteri nascosti?

Test: dimmi cosa vedi per prima e ti svelerò il tuo potere nascosto

Se vuoi scoprire qual é il tuo potere nascosto devi solo entrare nella stanza del mago. Nella foto vedrai uno scorcio del luogo in cui questo mago tiene parte delle cose che gli servono per fare i suoi rituali magici. Osserva rapidamente l’immagine, chiudi gli occhi e ripensa all’immagine che hai appena visto, Qual é l’elemento predominante dell’immagine che ricordi?

L’oggetto che ha colpito il tuo sguardo rivela i segreti celati nel tuo inconscio, ovvero il potere magico che vive in te. Fallo venire fuori, solo così potrai sfruttarlo a tuo vantaggio.

Se la prima cosa che hai visto è:

La tracolla in cuoio piena di pergamene

Il tuo potere nascosto é la curiosità. Sei una persona avventurosa, ti piace l’azione e la novità. Il tuo lavoro ideale è quello dell’ archeologo o del ricercatore. La tua sete di conoscenza non ha limiti, vuoi sapere sempre di più, e sei abilissimo nel riuscire a svelare cose celate a lungo. La felicità per te ha origini molto lontane.

Le erbe

Il tuo potere nascosto é la guarigione. Credi molto nei poteri curativi delle piante, sei affascinato da questa antica tradizione che per anni ha sostituito i medicinali. Hai una forte connessione con la natura, quando hai bisogno di risposte ti dirigi sotto un albero secolare per schiarire i tuoi pensieri, la natura è la tua guida e ti affidi a lei per curare sia il tuo corpo che la tua mente. Questa tua forte spiritualità ti permette di aiutare chi ha bisogno soprattutto di guarire le ferite del cuore.

Il libro secolare degli incantesimi

Il tuo potere nascosto é la conoscenza. Ami leggere e quando eri troppo piccolo per farlo ti deliziavi ascoltando gli altri. Leggere significa conoscere, scoprire, sapere, è la chiave per aprire molte porte. Questa sete di conoscenza ti ha fatto scegliere di perseverare nello studio, oltre a studiare ed ampliare le tue conoscenze ami trasmettere agli altri quello che hai imparato.

La clessidra

Il tuo potere nascosto é la veggenza. La clessidra è un oggetto intimamente connesso con il tempo, più il tempo scorre più scorrono i suoi granelli, è così che misura il tempo. Se la clessidra è la prima cosa che hai notato è perché sei affascinato dal tempo, tu hai il dono di ricordare tutto ciò che hai appreso nelle tue vite passate, tutto ciò che il tempo ti ha insegnato, ricordi gli errori e gli insegnamenti tratti, eri adulto già da bambino. Sei una persona estremamente saggia e hai compreso il vero senso della vita.

La bottiglia e l’orcio

Il tuo potere nascosto é l’alchimia, ovvero l’abilità di creare qualcosa di nuovo mettendo insieme diversi ingredienti. Un pò come un cuoco, sicuramente la cucina è una delle tue principali passioni. Sei una persona che crea, i tuoi oggetti fanno nascere molte emozioni, amore, conforto, gioia, sai cosa manca agli altri e sai come crearlo e conferirglielo.

Le piume nel calamaio

Il tuo potere nascosto é l’ascolto. Ascoltare è una capacità rara. Non serve restare in silenzio e lasciare che le orecchie assorbano rumore, per ascoltare bisogna comprendere. Tu hai la dote di capire anche quello che non viene detto con l parole. La tua sensibilità ti rende una persona molto emotiva ed intuitiva.

Il libro con la pietra

Il tuo potere nascosto é l’oggettistica. Tu hai una connessione speciale con gli oggetti, tu puoi crearne di nuovi, restaurarli, riciclarli in un modo unico. Sei un bravissimo interior designer, sai sempre qual é la giusta allocazione per ogni oggetto. Credi molto nel potere degli oggetti usati come amuleti.

Le candele consumate

Il tuo potere nascosto é la luce. Sei affascinato da tutto ciò che risplende e luccica proprio come una gazza ladra, ti attira tutto ciò che è luminoso quindi anche il sole e il fuoco. La luce è essenziale per vedere e la tua dote più grande è proprio quella di vedere, vedere oltre l’ovvio e l’apparenza. Nessun dettaglio ti sfugge, sei in grado di prevedere gli eventi futuri, hai i tuoi sentori speciali, dei “presentimenti” che non si sono mai rivelati sbagliati.

La lente di ingrandimento

Il tuo potere nascosto é l’amplificazione. Tu vedi il mondo sotto una lente, questo ti rende abilissimo nel captare ogni dettaglio, anche quelli più impercettibili. La cosa che ti rende speciale e che riesci a vedere tutti i dettagli insieme, per coglierne il significato complessivo. Questo modo di vedere le cose ti rende abile nel trovare una soluzione per ogni tipo di problema.