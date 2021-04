Scopri quale taglio di capelli scegliere per sentirti al top questa primavera. Un consiglio dalle stelle per te.

In primavera succede a tutte, la voglia di darci un taglio si fa forte e spinge a desiderare un look diverso e più sbarazzino. Ma cosa fare se le proposte sono tante e l’indecisione regna sovrana? Dopo aver visto cosa scegliere come capo d’abbigliamento, oggi scopriemo quale taglio sfoggiare in base al proprio segno zodiacale. Pronte?

Il taglio primaverile da scegliere in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Il taglio corto e asimmetrico

Se hai voglia di cambiare look e di sentirti più fresca, un taglio asimmetrico potrebbe essere ciò che fa al caso tuo. Ancor meglio se sceglierai di portarlo mosso e di arricchirne alcune ciocche con dei vivaci colpi di sole. In questo modo ti sentirai sempre al top.

Toro – Un taglio scalato lungo e caldo

Per te, il taglio medio lungo è sempre un ottima scelta. Per cambiare un po’ potresti azzardare con una scalatura molto accentuata e con un colore caldo. In questo modo potrai sentirti più bella acconciando di volta in volta i capelli in base al mood del momento.

Gemelli – Il taglio sulle spalle

Un caschetto vivace o un taglio sulle spalle che risulti sfrangiato al punto giusto è ciò che ti si addice di più. Oltre a sentirti più fresca godrai infatti di un aspetto rinnovato che ti divertirai a cambiare sempre tramite diverse acconciature.

Cancro – Il taglio finto spettinato

Con la bella stagione la voglia di giocare un po’ con la tua immagine si fa sempre più forte. E ciò ti consente di optare per tagli un po’ meno schematici rispetto a quelli cui sei abituata. Un taglio da poter portare in modo spettinato potrebbe essere ciò di cui hai bisogno al momento.

Leone – Il taglio corto e con il ciuffo lungo

Tagliare i capelli con l’arrivo della bella stagione è sicuramente una cosa che ti esalta. Ciò che conta è mantenere quel tocco di femminilità che tanto ti piace. Indipendentemente da quanto sceglierai di far tagliare, quindi, cerca sempre di mantenere un bel ciuffo lungo. Sarà quel tocco in più che ti piacerà sfoggiare.

Vergine – Il caschetto medio sfilato

Hai voglia di cambiare ma senza esagerare? Opta per un caschetto medo sfilato. Perfetto da portare sia con la riga al centro che con quella laterale. Ti farà sentire sempre in ordine e soddisfatta della tua immagine allo specchio. Proprio ciò di cui hai bisogno al momento.

Bilancia – Il taglio medio liscio con ciuffo laterlae

Se hai voglia di cambiare look puoi optare per un taglio medio da portare sempre liscio e con un bel ciuffo laterale. In questo modo sarai sempre in ordine, risultando femminile e facendo risaltare il tuo sguardo.

Scorpione – Il taglio lungo e sfrangiato

Nel tuo caso è meglio non esagerare mai con le forbici perché il rischio è quello di pentirtene. Punta piuttosto ad una scalatura da far sfrangiare per bene in modo da evidenziare il tuo volto e da dare risalto agli occhi. Uno shatush o dei colpi di sole completeranno il tutto.

Sagittario – Il taglio corto e sbarazzino

Se hai voglia di darci un taglio è meglio farlo per bene. Optare per un taglio corto e sbarazzino è quindi la scelta migliore. Notare le differenze ti piacerà e avrai modo di sperimentare pettinature sempre diverse che amerai sfoggiare di volta in volta.

Capricorno – Il taglio scalato sulle spalle

Vuoi osare ma non troppo? Opta per un taglio scalato all’altezza delle spalle. Di quelli che appaiono più corti davanti e più lunghi dietro. In questo modo ti sentirai diversa senza rischiare di non piacerti. Per ravvivare il tutto basterà un bel colore brillante.

Acquario – Il taglio dritto da portare con frangia al centro

Se vuoi sentirti fresca e comoda, un taglio dritto da portare con la frangia al centro è l’ideale. Potrai portarlo sia liscio che mosso, sentendoti femminile senza troppi sforzi. Per vivacizzare il tutto puoi optare per un colore tono su tono.

Pesci – Il taglio lungo e scalato con frangia

Un taglio romantico è sempre la scelta giusta per te, anche in primavera. Optare per una versione scalata e con frangia ti aiuterà però a realizzare acconciature sempre diverse. E tutto senza stancarti mai. Dopotutto, la fantasia non ti manca di certo.

Trovare il giusto taglio di capelli è un buon modo per sentirsi più belle. Controllare il più adatto valutando anche il profilo dell’ascendente donerà un’opzione in più rendendo ancor più facile la scelta.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.