Lo smalto non si asciuga? I segreti per unghie impeccabili in poche mosse

Hai messo lo smalto ma come al solito hai fretta che si asciughi? Ecco 5 piccoli segreti per farlo asciugare velocemente e in modo naturale.

Quale donna non ha mai applicato lo smalto alla sera tardi prima del riposo notturno scoprendo al mattino di doverlo togliere perché completamente rovinato? Purtroppo la vita frenetica e gli impegni quotidiani ci impongono ritmi serrati e il tempo della manicure viene sempre ritagliato in orari poco consoni e soprattutto poco dilatati.

Si ha fretta ma si vuole una manicure perfetta! La soluzione sta per forza nello scegliere una manicure professionale, magari una in gel? Assolutamente no! Esistono dei trucchetti che vi aiuteranno ad asciugare lo smalto in modo velocissimo, perfetto e soprattutto pratico.

Come far asciugare lo smalto velocemente: 5 metodi naturali ed infallibili che ti cambieranno la vita!

Dopo aver scoperto questi cinque segreti per asciugare lo smalto velocemente, potrai approcciarti alla manicure anche in quel quarto d’ora di tempo ritagliato durante una giornata frenetica! Ecco come asciugare lo smalto in modo perfetto ricorrendo solo a piccoli stratagemmi e prodotti specifici!

1- Asciugare lo smalto con con acqua ghiacciata

Per asciugare lo smalto in modo semplice e veloce con l’acqua ghiacciata vi basterà immergere le dita in una bacinella contenente acqua e cubetti di ghiaccio per circa 120 secondi. Il risultato sarà perfetto! Scopri le tendenze colore per gli smalti della primavera estate 2021!

2- Asciugare lo smalto con le gocce

Esistono in commercio delle gocce specifiche per asciugare lo smalto che si trovano solitamente nel reparto dedicato alla manicure. Dopo aver steso lo smalto, basterà versare qualche goccia su ogni unghia e attendere circa due minuti. Le unghie risulteranno completamente asciutte.

3- Asciugare lo smalto con lo spray

Sempre nel reparto manicure si possono acquistare dei praticissimi spray asciuga smalto che vaporizzati sulle unghie appena laccate ne provocano la perfetta asciugatura quasi all’istante.

4- Asciugare lo smalto con l’acqua

Questo è decisamente il segreto delle nonne più utilizzato dalle donne per asciugare lo smalto! Basterà tenere le unghie laccate sotto il getto dell’acqua fredda corrente per circa due minuti per poi lasciarle asciugare all’aria senza tamponare con un telo di spugna, il risultato sarà sorprendente! Lo smalto ci regala unghie laccate e femminili, scopri come preparare e applicare uno scrub unghie rinforzante ed illuminante!

5- Asciugare lo smalto con il phon

Il phon ha la possibilità di riversare nell’aria aria calda o più fredda, tenerlo a circa 20 centimetri dalle unghie con aria fredda le farà asciugare in modo veloce!