Jeda, fidanzato di Vera Gemma: “L’amore vero non dovrebbe avere limiti”

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, ha raccontato per la prima volta come ha conosciuto la sua compagna e come si sono innamorati.

Jeda è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi, nonostante non faccia parte dei naufraghi, di quest’edizione dell’Isola dei Famosi. Il giovane produttore musicale ha fatto il suo debutto in studio per portare il proprio sostegno a Vera Gemma, una delle concorrenti del programma e sua compagna, ed ha subito attirato l’attenzione non solo del pubblico del piccolo schermo ma anche della padrona di casa Ilary Blasi.

La conduttrice, infatti, non appena ne ha la possibilità, gli conceda la parola. In quanto non ha mai nascosto di essere molto incuriosita da lui. Tanto da spronarlo a convincere a supportare nel migliore dei modi la sua compagna al fine di poterlo ospitare ancora in studio. Ilary, come tutti i telespettatori, è curiosa di sapere com’è nato l’amore con la figlia d’arte, visto che li separa una bella differenza di età, ma lui non si è mai fatto abbattere da ciò e nemmeno da quello che pensano gli altri e ai microfoni di Novella 2000 ha spiegato come si sono conosciuti ribadendo che l’amore vero non dovrebbe avere limiti.

Jeda, il fidanzato di Vera Gemma, ha parlato del loro rapporto, soddisfando la curiosità del pubblico del piccolo schermo.

Vera Gemma e Jeda: lui svela come e quando si sono conosciuti

Jeda ha confidato che la storia d’amore con Vera Gemma dell’Isola dei Famosi è nata relativamente da poco. Un anno fa, circa, quando durante il primo lockdown lui si è fatto coraggio e le ha scritto su Instagram e, un po’ come Chiara Ferragni e Fedez, da quel momento non si sono più separati.

“Ci si siamo conosciuti su Instagram. Le ho scritto io durante il periodo del primo lockdown. Mi aveva colpito subito. Ci scambiammo i numeri di cellulare e passammo ore e ore in video chiamata. La cosa si faceva sempre più intensa. La differenza di età non ci spaventa perché l’amore vero non deve avere limiti. Appena hanno riaperto le regioni ci siamo visti. Vera è venuta a Milano e abbiamo passato un bel po’ di tempo insieme. Con lei sto benissimo, mi creda”.

Queste sono le parole del giovane produttore musicale alla testata diretta da Roberto Alessi. Anche se secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la famiglia di lui non approvi quest’unione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Gemma (@veragemma17)

Nonostante la loro unione abbia fatto, e fa ancora, discutere buona parte del pubblico, Vera Gemma e Jeda, com’è giusto che sia, si godono il loro rapporto nel quale credono ciecamente. Tant’è che lui ha chiarito, contrariamente a quanto sospettato da alcuni telespettatori, che lei non si farà assolutamente tentare dagli altri naufraghi.