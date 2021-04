Come far durare il rossetto più a lungo durante la giornata, piccoli trucchi per un risultato impeccabile

Scopri le cinque mosse segrete dei make up artist per far durare il rossetto lungo tutta la giornata, senza bisogno di ritocchi o correzioni.

Mangiamo, beviamo, indossiamo la mascherina, parliamo, ridiamo: quante cose facciamo ogni giorno con le nostre labbra? Tutte attività meravigliose… per noi ma non per il nostro rossetto!

Già perché il trucco labbra diviene un vero e proprio terreno minato lungo la giornata e molte di noi si chiedono: come far durare più a lungo il nostro rossetto?

Certo, a meno di tinte labbra a prova di tempo, ottenere una durata di 12 o più ore è un po’ arduo ma allungare sempre più la vita del nostro rossetto è più semplice.

Noi vi proponiamo di provarci con 5 semplici mosse.

Cinque trucchi per un rossetto che dura tutta la giornata

Parliamo di piccoli gesti che ci insegnano i make up artist e che possiamo tranquillamente sperimentare a casa nostra per dare vita a un trucco labbra bello e longevo.

Scopriamo e proviamo insieme questi trucchi:

Idratare bene le labbra – La base è sempre il più importante presupposto, soprattutto quando si parla di make up. Prima di applicare il rossetto sarà allora bene assicurarsi che le labbra siano ben idratate. Applichiamo allora un generoso strato di burrocacao prima ancora di iniziarci a truccare: lasciamolo agire mentre pensiamo a base viso e trucco occhi, rimuoviamo poi l’eccesso con una velina e applichiamo il nostro rossetto che, senza dubbio, si stenderà anche molto meglio

Il pennellino – Un valido supporto per applicare i rossetti più scuri garantendosi la massima precisione ma anche uno strumento che consente di pressare bene il prodotto e renderlo così più aderente alle labbra e, di conseguenza, più performante e long casting.

La matita labbra – Non solo aiuterà ad avere labbra più definite, segnandone il contorno ed evitando che il rossetto sbafi qua e là, ma sarà anche perfetta come base da stendere su tutte le labbra prima di passare il lipstick e assicurando così a quest’ultimo una durata notevolmente più estesa.

Uno strato di correttore – Stendere uno strato di correttore sulle labbra prima del rossetto garantirà che il colore scelto non venga in alcun modo alterato e anche che duri più a lungo, fissandosi con grande precisione.

Cipria in polvere libera – E’ il vero e proprio fissaggio finale. Noi consigliamo di procedere separando una velina e tenendone solo uno strato che andrete a poggiare sulle labbra. Pressatevi poi sopra la cipria e togliete la velina. Il rossetto è fissato.