Choux Craquelin à la crème praliné: irresistibili bignè light farciti alla nocciola!

Se cercate un dolcetto fragrante, dal gusto unico e soprattutto per palati raffinati i Choux Craquelin à la crème praliné sono la ricetta da preparare e gustare senza alcun senso di colpa.

La patisserie ci affascina sempre e per questo oggi vi proponiamo una ricetta davvero unica che conquisterà al primo assaggio gli Choux Craquelin à la crème praliné, dei fragranti bignè di pasta choux farciti con una avvolgente e soffice crema alla nocciola, perfetti da gustare con un tea o con una aromatica tisana.

Scopriamo come preparare questi raffinati bignè, preparati con ingredienti sani e leggeri ed indicati anche per chi punta sempre a mantenere il proprio peso forma!

Choux Craquelin à la crème praliné: gli ingredienti ed il procedimento per prepararli

La ricetta di questi irresistibili bignè Choux Craquelin à la crème praliné, è nata dalla passione della bravissima food blogger arianna.fit_life che ci presenta il suo capolavoro con parole ricche di entusiasmo e davvero invitanti:

“una pasta soffice ,leggera e delicata, interamente coperta da una “crosticina” croccante… due consistenze opposte, morbido e fragrante che si unisconog in un bignè sensazionale, diviso a metà per far spazio ad un’intensa e avvolgente crema alla nocciola, deliziosamente arricchita da granella tostata.. un sapore inconfondibile,una delicatezza estrema.. i miei Bignè Craquelin alla nocciola, sono piacere puro. Realizzati in una versione SANA e LEGGERA”

I bignè sono infatti preparati:

senza zucchero

a ridotto contenuto di grassi e carboidrati

naturalmente proteici

Ingredienti e procedimento

“Lavora a mano •30g di margarina vegetale fredda, •40g di farina 0 e •40g di eritritolo, fino ad ottenere un panetto molto compatto e omogeneo, avvolgi con pellicola e lascia in frigo 1h -trascorso il tempo stendi allo spessore di 2mm, e coppa dei piccoli cerchietti (3/4cm ø otterrai circa 20pz) adagia su carta da forno e riponi nuovamente in frigo -ora per i la pasta choux porta ad ebollizione •65 di latte vegetale •55ml di acqua •45g di margarina vegetale (io a ridotto contenuto di grassi) •5g di eritritolo e •un pizzico di sale -allontana dal fuoco e aggiungi •75g di farina 0, mescolando con un cucchiaio di legno, fino ad ottenere un panetto morbido e compatto.

-lascia raffreddare qualche minuto e aggiungi •1 uovo, mescola energicamente facendolo assorbire completamente (l’impasto sarà liscio e lucido e cremoso) -trasferisci in una sac a poche con bocchetta tonda (3cm) e forma i tuoi bignè. -posiziona su ognuno il dischetto di craquelin preparato precedentemente e inforna a 180º ventilato preriscaldato per circa 25’ -lascia raffreddare completamente, incidi a metà e farcisci con una crema di @philadelphiaitalia ACTIVE dolcificato a piacere (150gr) amalgamato a crema proteica alla nocciola (10g) -guarnisci con qualche nocciola tostata e addenta questa meraviglia”

