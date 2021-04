Sei a dieta e non sai più cosa mangiare per spezzare la monotonia? Ecco dei cibi gustosi e con meno di 120 calorie.

Quando si segue una dieta o si cerca di mangiare in modo pulito, il rischio è sempre quello di ridursi a mangiare sempre le solite cose. Un’abitudine che apre le porte alla noia e alla voglia crescente di inserire alimenti diversi nel proprio piano alimentare.

Per fortuna, di cibi con poche calorie e ricchi di gusto ce ne sono diversi e a volte l’unico problema è la scarsa conoscenza delle tante opzioni disponibili. Oggi, quindi, andremo a scoprire degli alimenti che pur avendo meno di 120 calorie sono ottimi e ideali per vivere la dieta con più gusto.

Gli alimenti con meno di 120 calorie che renderanno più allegra la tua dieta

Se la voglia di mantenerti in forma va a braccetto con quella di mangiare con gusto, niente paura. Ci sono cibi spesso poco considerati che con meno di 120 calorie possono soddisfare il tuo palato e assicurarti anche il dimagrimento.

Lo yogurt greco. Iniziamo da questo alimento sempre più apprezzato ma ancora non conosciuto da tutti. Lo yogurt greco, a differenza del normale yogurt presenta una maggior quantità di proteine. Ciò lo rende un alimento saziante e ricco di proprietà benefiche. Una porzione ha circa 80 calorie e si può trovare sia con i suoi normali grassi che in versione del tutto priva. In ogni caso è ottimo da gustare da solo o con aggiunta di frutta fresca e secca. Ovviamente, è sempre bene sceglierlo nella versione senza zucchero.

Il cappuccino. Se siete amanti del cappuccino, c’è una buona notizia. Basta prepararselo in casa con gli ingredienti giusti per ottenerne uno che ha meno di 100 calorie. Anzi, la sorpresa è che scegliendo del latte scremato si potrà ottenere una merenda golosa e alla quale aggiungere persino un biscotto integrale. Qui puoi vedere come realizzare il cappuccino light e buono come quello del bar.

I fiocchi di latte. Chi ama il salato potrà gustare dei fiocchi di latte. Semplici e versatili, si possono consumare sia a colazione che nei pasti principali. E tutto perché si abbinano a qualsiasi alimento. In giro se ne trovano di vari tipi con più o meno grassi. Nella media, comunque, una porzione non supera quasi mai le 100 calorie. E tra i lati positivi c’è quello che saziano davvero.

Il parmigiano. Hai voglia di un aperitivo e non sai come fare? Un cubetto da circa 25 grammi di parmigiano ha circa 100 calorie. Perfetto da abbinare ad un tè freddo senza zucchero o ad un succo d’arancia sempre rigorosamente senza zucchero. Ok, forse con il succo supererai di un po’ le 120 calorie ma almeno ti sarai goduta a tutti gli effetti un momento di svago.

Il cioccolato fondente. Concludiamo con una nota speciale per i più golosi. Anche il cioccolato rientra tra gli alimenti con meno di 120 calorie. Basta infatti scegliere quello fondente oltre il 75% per poterne gustare circa 20 grammi. E tutto con solo 100 calorie.