Chi sei veramente? Oggi cerchiamo di scoprire la tua personalità tramite il test del carattere. Scegli uno specchio e scopriamo chi sei!

Quante volte ti è capitato di guardarti allo specchio e pensare “Che cosa sto facendo?“.

Lo specchio, infatti, non ci mette solo di fronte alla nostra immagine fisica ma è spesso il “luogo” dove ci ritroviamo a guardarci… negli occhi.

Anche se viene considerato un luogo/non luogo, se alimenta fantasie ed anche paure e se può essere visto come il nostro alter ego, lo specchio e l’immagine che riflette può dirci molto di noi.

Scopriamo chi sei veramente guardando… lo specchio che scegli!

Test del carattere: scegli uno specchio e scopriremo chi sei

Capita a tutti di guardarsi allo specchio e… parlare a sé stessi.

Non a tutti e non sempre, questo è certo, ma lo specchio ha il potere di riflettere molto di più della nostra immagine fisica!

Ecco, quindi, che il nostro test di oggi si prefigge di conoscerti meglio tramite una semplice e piccola richiesta.

Quale, tra gli specchi mostrati qui sopra, sceglieresti per poterti guardare a lungo?

Ricorda, lo specchio in questo caso non serve per nessun motivo pratico: non devi guardare il tuo look e neanche tentare di individuare tutti i punti neri sul tuo viso!

Immagina solo di dover scegliere uno di questi specchi; magari da mettere nella tua camera o nel tuo appartamento, se ti aiuta a prendere una decisione!

Quale tra queste sei opzioni sceglieresti per guardare… il tuo riflesso?

Benché questi test siano realizzati su dati statistici, ovviamente devi considerarli come una semplice pausa dalla tua giornata.

Insomma, il test del carattere ha uno scopo ludico: serve solo a divertirsi!

Hai tutto il tempo che vuoi per scegliere lo specchio che ti piace di più.

Se vuoi provare i nostri altri test di personalità, puoi scegliere dove sederti in questo salotto oppure che cosa portare su questa isola deserta: le tue decisioni ci diranno molto di chi sei!

Se invece preferisci i test d’intelligenza abbiamo pronti per te quello dell’autobus ed anche quello del parcheggio: riuscirai a risolverli?

Bene, adesso dovresti aver avuto abbastanza tempo per scegliere il tuo specchio preferito: pronto a scoprire che cosa dice di te?

Il responso: ecco che cosa svela il test dello specchio su di te

Se hai scelto lo specchio nel quale ti piacerebbe guardarti, adesso possiamo svelarti che cosa rivela di te questa decisione.

La tua immagine “rovesciata” ti guarda dalla superficie: ti piacerà quello che vedremo insieme?