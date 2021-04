Passa il tempo ma la regina della televisione italiana rimane lei, Simona Ventura. Oggi vedremo come copiare un capo chic che ha indossato per “I Soliti Ignoti” e recentemente postato sul suo profilo Instagram.

Simona Ventura non ha nulla da invidiare alle sue colleghe più giovani come alcuni maligni insinuano. Ha competenza, simpatia, grinta e stile da vendere. Oggi il capo vip da copiare è la gonna a piume rosa che ha abbinato ad una camicia bianca in raso con strass sul colletto, giacca lineare in tinta perfetta e décolleté nude (che allungano la figura come vi abbiamo spiegato qui).

Come copiare l’outfit rosa di Simona Ventura

La prima proposta ha un tocco sexy nonostante il romanticismo del colore. Su Yoox infatti Hanami D’Or propone la minigonna – nella foto seguente – per 91 euro (anziché 104). Molto aderente, non ha tasche e si chiude sul retro con una comoda zip ed un gancetto. Il capo è in vendita anche in blu scuro ma restano poche taglie.

L’idea per chi ama le piume ma non vuole rinunciare alla sobrietà è la gonna midi del brand Styland. Costa 350 euro ed è realizzata in misto cotone. Ha uno spacco misurato sul retro, la lunghezza è al ginocchio e la vestibilità rispecchia la taglia italiana.

La terza opzione – non è solo in piume ma credo piacerà – è di Twinset. L’azienda di Carpi ha creato una limited edition davvero esclusiva. La gonna a tubino in full paillettes con piume (375 euro) lavorata in dégradé applicate a mano ha una zip sul retro ed è ovviamente foderata. Il mix tra i due materiali è vincente, provare per credere.

Al grido di “crederci sempre, arrendersi mai” Super Simo è tornata alla conduzione su Rai 2 con un programma d’importazione: “Game Of Games” Gioco Loco. La seconda puntata sarà in onda questa sera alle 21.20 con nuovi ospiti e, naturalmente, un nuovo outfit da scoprire.

Copiare lo stile di Simona Ventura è fattibile, soprattutto seguendo i nostri consigli, ma la sua personalità è unica. Ecco perché vi piace così tanto!

Silvia Zanchi